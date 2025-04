Milieuactivisten of toch klimaatterroristen?

Milieuactivisten of klimaatterroristen? De snelwegblokkeerders vliegen steeds meer uit de bocht. Waar gaan de klimaatprotesten naartoe?

Nou even wat lichte kost op de vrijdagmiddag. Zijn de snelwegblokkeerders van Extinction Rebellion nou gewoon onschuldige demonstranten of zijn het inmiddels klimaatterroristen in de dop? Een vraag die misschien nog niet feitelijk te beantwoorden is, maar wel zeker is dat het de gemoederen nogal bezig houdt.

Wat is er aan de hand?

Nou dat is nogal simpel: fossiele energie is de duivel. Daarom moeten we daar METEEN mee stoppen. Weg met de subsidies, weg met fossiel. Dixit Extinction Rebellion. Hoe we dat praktisch allemaal in gaan richten is nog even een beetje ingewikkeld, maar we kunnen alleen maar respect hebben voor mensen met idealen. En voor mensen die daarvoor staan en dus gaan demonstreren.

Minder enthousiast zijn we over de gekozen methode. Het blokkeren van de A12 en de A10 kan inmiddels op heel wat minder sympathie rekenen en menigeen is zijn geduld helemaal kwijt met het blokkeren van de wegen. Inrijden op demonstranten is altijd fout uiteraard en dat wordt ook bestraft.

Demonstreren kan natuurlijk ook gewoon op het Malieveld, maar dan heeft niemand er last van en haal je de landelijke pers ook niet. Dat wordt met de blokkades ook steeds moeilijker dus worden er inmiddels andere dingen verzonnen.

Milieuactivist of klimaatterrorist?

We krijgen hier in de reacties nog wel aardig wat commentaar op de term klimaatterrorist. Ondergetekende heeft die zeker ook vaker gebezigd, en toegegeven, dat is ook om een beetje te schuren. Alleen lijkt het er wel op dat het steeds meer waarheid wordt. Het is namelijk een glijdende schaal.

Een snelweg blokkeren is in Nederland al streng verboden, maar er wordt niet echt op gehandhaafd (tenzij je pro Zwarte Piet bent). Iedereen wordt in een bus geladen en bij het ADO stadion weer vrijgelaten.

Er is een gezagscrisis in ons land. Als je met het ene weg komt dan denk je met het andere ook wel weg te komen. Zo ga je steeds een stapje verder. Bijvoorbeeld door het Rijksmuseum betalende bezoekers te ontnemen, kunstwerken of gebouwen met verf te bekladden of Tesla’s van hard werkende mensen te molesteren. (Dit laatste voor zover bekend niet door XR, maar het past wel bij de glijdende schaal in onze samenleving).

Voor je het weet zit je in een debatcentrum te discussiëren of geweld in naam van het klimaat toegestaan is en wordt er boterzuur verspreid in een filiaal van de H&M in het altijd onrustige Naaldwijk.

Boterzuur

Met deze acties op het conto van XR is het niet zo gek dat er de afgelopen dagen berichten in de media verschenen in verband met een aangekondigde actie voor aanstaande morgen. In een brief aan verschillende gemeentes had Extinction Rebellion namelijk aangekondigd om op zaterdag 12 april in meerdere steden in winkels wederom met boterzuur aan de slag te gaan.

Die gemeentes namen dat natuurlijk meteen serieus door op te schalen met de driehoek om zo’n aanslag te voorkomen door een brief te schrijven aan de winkeliers dat ze misschien moeten opletten wie er de winkel binnen wil en het aan de winkeliers is om maatregelen te treffen (Gouda) of dat de winkeliers zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun klanten… (Eindhoven).

Beide gemeentes vinden dat dit valt onder het demonstratierecht. Nou ik vind dat het gevaarlijk ver opschuift van milieuactivisme naar klimaatterrorisme. Wat is de volgende stap? Iedereen stenigen die uit de Primark komt met een tas vol nieuwe onesies? Bij een ING filiaal iedereen standrechtelijk executeren die daar een rekening heeft?

GRAPJE!!!!!

De milieuradicalen van XR zijn hier kennelijk allemaal ook erg van geschrokken en roepen nu dat het een 1 april grap is. De brief is als grap aan de gemeentes verstuurd. Laatste keer dat ik een 1 april grap meemaakte werd er toch wel “GRAPJE!!!!!” achteraan gezegd, toch uiterlijk op 2 april… Dat waren ze nu kennelijk even vergeten.

Zonde van het geld, want al die gemeentes hebben hierover moeten vergaderen, advies moeten inwinnen en vervolgens flutbrieven moeten schrijven. Ze hadden gewoon de popo erop af moeten sturen.

Als een zekere cabaretier met een luchtdrukpistooltje op tafel een rant opneemt over de burgermoeder van ons hoofdgehucht, staan er meteen agenten op de stoep. Als een roddelkoning in een YouTube filmpje een paar domme zinnen uitspreekt, zit hij meteen een nacht in de cel. Maar dreigen met een aanslag in meerdere gemeentes in Nederland doen we af met een briefje en een foei op Twitter X van onze minister van Justitie en Veiligheid.

Hé jongens hou daar nu eens meer op! Doe eens niet zo naar! Ga gewoon weer lekker op de snelweg zitten, daar is iedereen nu wel aan gewend. Ofzo.

Nou een heel verhaal zo op de vrijdagmiddag, net voor je weekeinde. Wat vinden jullie, milieuactivisten of klimaatterroristen? Aanpakken of is de zaak zo nobel dat we het moeten laten gaan? Heiligt het doel de middelen? Of kijken we naar de opkomst van een nieuwe Rote Armee Fraktion?

