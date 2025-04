Renault trolt Mini dealer in Londen

Heerlijke Engelse humor en guerrilla marketing in Londen. De Renault dealer neemt de naastliggende Mini dealer op de hak.

Wij houden er wel van. Niet te brave marketing, maar gewoon lekker met humor de buurman trollen. Was het Kia die laatst meteen zijn keutel weer introk, deze Renault dealer uit London West houdt zich niet in. Hij gaat dan ook net iets verder dan een stickertje op de kont van de auto met een scherp tekstje.

De Renault dealer zit daar tegenover de Mini dealer. We kunnen ons zo voorstellen dat bij de vrijmibo van de betreffende dealer er flink gegrapt werd. “Onze Mini is beter dan de Mini aan de overkant”, “ze zullen daar wel jaloers zijn op onze International Car of the Year titel van en prijs van auto van het jaar van Autoblog!”

Renault imiteert en trolt Mini

Blijkbaar blijft het bij de Engelsen niet bij grappen in de plaatselijke pub, maar gingen ze voortvarend aan de slag. Een gloednieuwe Renault 5 E-Tech kreeg een kenmerkend Union Jack dak wat we kennen van de Mini’s en de auto werd op een sokkel voor de deur gezet.

Gevatte teksten

Op de digitale abri achter de auto staan gevatte teksten. Zo lezen we “Make your neighbour jealous”, “There’s a new supermini in town” en “Why did the customer cross the road?”. Mocht er nog getwijfeld worden aan de intenties van de Renault dealer dan staat er op de digitale abri in ieder geval ook nog een Renault 5 met Britse vlag.

Meteen een leuke campagne voor op je socials en zelfs Autoblog in Nederland is er nu mee gehaald. Dan spreek je toch van een knap staaltje marketing zogezegd. De vergelijking tussen de Renault 5 en Mini is al eerder gemaakt, maar op deze manier je overbuurman trollen is natuurlijk altijd +1.