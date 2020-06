‘Lamborghini gaat een Sián Roadster maken’

Wilde je altijd al een hybride Lamborghini cabrio kopen? Dan is dit gerucht over een Lamborghini Sián Roadster goed nieuws voor jou.

De allersnelste Lamborghini met een V12 ooit. Dat is de Lamborghini Sián. Nou klinkt 819 pk, een 0-100-tijd van 2,8 seconden en een topsnelheid van 350 km/u natuurlijk allemaal geweldig, maar die V12 klinkt nog beter. En als de mannen en vrouwen bij TheSupercarBlog gelijk hebben, kan jij straks meer van dat geluid genieten.

Deze site weet namelijk te melden dat Lamborghini aan een Sián Roadster werkt. Kunnen de gelukkige kopers dus straks die V12 nóg beter horen. Heel veel informatie hebben ze nog niet over de cabrio. De verwachting is dat het dezelfde motorisering gaat krijgen als de Sián-coupé. Dat is dus een 6,5-liter V12 met een 48V-hybridesysteem. Deze samenwerking produceert 720 Nm aan koppel, naast de eerder genoemde 819 pk. Lamborghini gaat 63 stuks van de Sián bouwen.

Hoeveel Roadsters de Italianen daarnaast nog gaan maken, is niet bekend. Niet dat dit bijzonder veel uitmaakt. Volgens TheSupercarBlog zijn ze namelijk allemaal al verkocht. En zijn ze vermoedelijk nóg duurder dan de reguliere Sián. Die met een prijskaartje van zo’n 3,2 miljoen euro al aardig boven het budget van de meeste consumenten ligt.

Mochten jullie vragen hebben over de betrouwbaarheid van de bron: zij brachten ruim een jaar voor de officiële onthulling al naar buiten dat Lamborghini aan een hybride supercar werkte. Daarbij wisten ze ook nog eens de codenaam LB48H te vertellen, die uiteindelijk bleek te kloppen. Wuif dit verhaal dus niet meteen weg als onzin, al blijft het natuurlijk onbevestigde informatie…