Sleutelfiguur binnen Mercedes F1 houdt het voor gezien

Mercedes kondigt het vertrek aan van de leider van de motorische afdeling van het team, Andy Cowell.

Andy Cowell: het is geen naam die wekelijks voorbij komt hierop Autoblog. Toch speelde hij achter de schermen een sleutelrol bij de het succes van het team. Sinds 2014 zwaaide hij de scepter over de afdeling High Performance Powertrains, die de F1-motoren ontwikkelde. Bij elkaar is de Brit al zestien jaar werkzaam voor het Duitse merk.

Mercedes maakt het vertrek van Andy Cowell vandaag officieel bekend. De beslissing was echter al gemaakt in januari. Uit het persbericht valt af te leiden dat de 51-jarige Cowell er zelf voor gekozen heeft te vertrekken. Hij geeft als reden op dat hij op zoek is naar een nieuwe uitdaging, dus daar worden we niet veel wijzer van. Mercedes heeft gewacht met het naar te buiten te brengen van dit nieuws tot de opvolging van Cowell geregeld was. Dat is inmiddels geregeld.

Andy Cowell trad in 2004 in dienst bij Mercedes AMG. Sinds 2014 bekleed hij de functie van managing director. Op deze manier was hij verantwoordelijk voor de F1-motoren. We kunnen dus wel stellen dat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de dominantie van Mercedes in de Formule 1.

Blijkbaar laat Andy Cowell bij zijn vertrek een flink gat achter. Hij krijgt namelijk niet één, maar vier opvolgers. Hywel Thomas zal de leiding op zich nemen, bijgestaan door Adam Allsopp, Richard Stevens en Ronald Ballhaus in andere belangrijke functies. Zij zullen zich met drie zaken bezig houden: de F1-motoren, de Formule E-motoren en tot slot de aandrijflijn voor de AMG One. Ja, dat ding is dus nog steeds niet af.

Cowell verlaat Mercedes niet met slaande deuren. Hij blijft namelijk nog even rondhangen om de overgang soepeltjes te laten verlopen. Ook zal hij nog meewerken aan een ‘grootschalig toekomstig project’, waarvan Mercedes niet verklapt wat het is.

Foto: Cowell (linksonder) viert de vierde coureurs- en constructeurstitel op rij in 2016, met Toto Wolff, Niki Lauda, Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Paddy Lowe.