Zelfs Lamborghini gaat met de trein - Autoblog.nl

Reizen met de trein is natuurlijk niet zo leuk als een autorit. Maar maak je geen zorgen, zelfs Lamborghini gaat met de trein!

Deze nieuwsontwikkeling is wel grappig. Lamborghini kondigt aan begaan te zijn met het milieu. Daarom gaan ze onderdelen van de carrosserie van de Lamborghini Urus per trein vervoeren. Volgens de Italiaanse autofabrikant verlagen ze daarmee de CO2 uitstoot met 85% procent op basis van een wekelijkse rit. Grappig, omdat er uiteindelijk een smerig dikke 4.0-liter V8 in de Urus komt te liggen die wat minder begaan is met het milieu.

De Lamborghini Urus carrosserie onderdelen gaan per trein vanuit een Volkswagen faciliteit in Zwickau, Duitsland naar Modena in Italië. Lamborghini heeft daarvoor een deal gesloten met het Europese ÖBB Rail Cargo om dit mogelijk te maken. Vervolgens wordt de lading per LNG-vrachtwagens naar Sant’Agata Bolognese gebracht. Het gehele transportproces neemt zo’n 48 uur in beslag. De gehele route is zo’n 1.000 kilometer, inclusief het stukje vrachtverkeer van 21 kilometer in Italië.

Let extra goed op als je in de buurt van die treinroute Zwickau – Modena bent. De trein is namelijk eenvoudig te herkennen aan de Lamborghini logo’s. Weet je ook meteen dat er geen complete auto’s zich in de trein begeven, maar onderdelen van de carrosserie