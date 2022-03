Leclerc is nog steeds sneller dan Verstappen

Maar wellicht niet voor lang, want hij reed op een zachtere compound tijdens de eerste vrije training in Saoedi-Arabië.

We zijn nog maar nauwelijks bekomen van de race in Bahrein of het is alweer tijd voor de volgende. Twee raceweekenden achter elkaar, zo komen we er lekker in. Vanmiddag gingen de F1-wagens weer los, dit keer in Saoedi-Arabië.

In Bahrein waren het Ferrari en Red Bull die om de winst vochten, terwijl Mercedes blij mocht zijn dat ze ‘best of the rest’ waren. We weten allemaal hoe het is afgelopen voor Red Bull, maar de RB18 had in ieder geval de snelheid om mee te doen voor de overwinning.

Verandert er nog wat aan de verhoudingen dit weekend? Als je puur kijkt naar de tijden van de eerste vrije training in Saoedi-Arabië lijkt het daar niet op. Leclerc was namelijk de snelste, op de voet gevolgd door Verstappen.

Dat vertelt echter niet het hele verhaal, want Max zette zijn snelste tijd op de harde band, terwijl Charles er softs onder had zitten. Oftewel: het ziet er goed uit voor onze Max Verstappen. Nu hopen dat de auto het ook de hele race blijft doen.

K-Mag gooide vorig weekend hoge ogen, maar vanmiddag kwam hij helaas niet aan rijden toe. Zijn auto gaf er al meteen de brui aan vanwege een hydraulisch issue. Bottas zat er wél weer lekker bij: hij zette een derde tijd neer. Daarmee was hij ruim sneller dan de beide Mercedessen. Hamilton zette een negende tijd neer en Russell een vijftiende tijd.

De top 10 tijden van de eerste vrije training in Saoedi-Arabië zag er als volgt uit: