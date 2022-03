Uitslag Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2022

Wie wint de eerste slag van 2022, in de Grand Prix van Bahrein?

Na endlich! Eindelijk is het weer tijd voor een ouderwetse Grand Prix op de zondagmiddag. We trappen het seizoen af in Bahrein voor een van de vele zandbakraces op de kalender. Eigenlijk is dat wel handig. Vaak is het niet een van de meest enerverende races, doch omdat het de seizoensopener is, wil je als echte fan natuurlijk toch geen moment missen.

Als de kwalificatie van gisteren een voorbode is van de dingen die gaan komen dit jaar, zijn we in for a treat, zoals de Britten zeggen. Ferrari en Red Bull zaten ernstig dicht bij elkaar en waren samen de snelste teams. Het is nog heel vroeg, maar een nieuwe epische strijd om het kampioenschap zou dus kunnen lonken. Mercedes viel tegen, maar we kunnen van Das Haus natuurlijk verwachten dat ze zichzelf nog flink zullen verbeteren. Misschien krijgen we dan zelfs een strijd tussen drie teams vooraan, ongekende weelde! Enfin, dat is misschien de nabije toekomst, eerst maar een kijken naar het heden…

Start

Het lijkt alsof noch Leclerc noch Verstappen magnifiek van hun plek komen. Toch is het de Monegask die onze landgenoot weet af te knijpen en de leiding houdt. Sainz sluit aan voor Perez, maar de Mexicaan krijgt daarna Hamilton om de oren. De zevenvoudig kampioen gaf gisteren nog aan vooral de mannen achter hem in de gaten te houden. Voorlopig gaat hij echter meteen in de aanval.

Ook herintreder Kevin Magnussen komt goed uit de startblokken in de Haas. Hij profiteert van het gevecht tussen Hamilton en Perez en verschalkt de Mexicaan, die dus meteen twee plekken terugvalt. Omdat Bottas ook terugvalt, klimt Russell op naar P7. Ocon geeft in de eerste ronde Schumacher een tikkie. De Duitser gaat 360 graden in de rondte en vangt de Haas daarna mooi op. Desalniettemin ziet hij Ocon en Albon aan zich voorbij vliegen. Niet veel later komt ook Tsunoda langs.

Magnussen komt vervolgens toch een beetje terug in de realiteit, als hij zich in de derde ronde verremt richting bocht één. Perez positioneert zijn auto professioneel om de Deen te grazen te nemen en doet dat richting de snelle S-bochten. Enkele ronden later verremt K-Mag zich nog een keer in dezelfde bocht en komt Russell voorbij. De drie mannen van de topteams nemen nu dus ‘gewoon’ de eerste zes plekken in.

Of inhalen nu echt makkelijker is dan in voorgaande jaren, durven we nog niet echt te zeggen. Hoewel we wel in beeld zien dat geweldige vent Bottas Albon inhaalt voor P12. Perez sluit in ronde tien aan in de staart van Hamilton en gaat LH44 vrij makkelijk voorbij. De krachtsverhoudingen op dit moment zijn duidelijk. Verstappen blijft ondertussen aan het elastiekje hangen bij Leclerc, maar moet stiekem toch een dikke drie seconden toegeven inmiddels. Aan de pluszijde, kan Sainz de Nederlander niet kort volgen. De Spanjaard geeft al snel een seconde of vijf toe. Het is interessant om te kijken of Perez nu dichterbij kan komen aan CS55.

Mid Race

Bij het ingaan van ronde vijftien komen Max en Carlos binnen voor hun eerste stops. Leclerc komt een ronde later om de undercut van Max af te stoppen en ook Perez komt in de zestiende ronde binnen. Als Leclerc weer de baan opkomt, zien we een aangename verrassing. Verstappen heeft zijn achterstand van ruim drie seconden volledig goedgemaakt met zijn vroege stop.

Een ronde later scheurt MV1 zelfs CL16 voorbij op het rechte stuk! Campeão! Of wacht, toch niet, want Leclerc komt direct terug. Een ronde later doen de twee het gewoon nog een keer. En weer een ronde later nog een keer. Wat gebeurt hier allemaal!!1! Echo’s van Villeuve en Arnoux. Heeft de Formule 1 dan toch een briljante move gedaan met dit nieuwe reglement? Bij zijn derde poging remt Max Emilian helaas een flat spot op zijn voorband, wat het feest even bedreft. De Nederlander valt buiten de DRS-range.

Teamgenoot Perez is wel lekker bezig. De Mexicaan heeft voor zijn tweede stint in tegenstelling tot de eerste drie gekozen voor mediums in de tweede stint. Charles, Max en Carlos zijn voor soft – soft gegaan. De Merries doen het nog anders en zijn overigens voor soft – hard gegaan. In principe hebben de zilverpijlen niet de snelheid voor het podium, maar het is toch interessant om in de gaten te houden.

De directe strijd om posities, zit ‘m vooral in het achterveld. Terwijl Bottas zich rondenlang stukbijt op Tsunoda, vechten alle coureurs met Mercedes-klantenmotor om de rode lantaarn. Hulkenberg wordt op een gegeven moment verteld dat hij geen stop kan maken omdat zijn auto te warm is. Dat is eigenlijk alles wat je moet weten over hoe het gaat met Aston, Williams en McLaren.

Bandenslijtage blijkt ondertussen ook een dingetje te zijn. Hamilton komt aan het eind van ronde 27 alweer binnen, om zijn harde banden te wisselen voor een set mediums. Sainz en Verstappen laten op radio ook al snel weten dat hun zachte banden aan het einde zitten. Sainz vraagt zijn team zelfs of ze willen nadenken over een driestopper. Het lijkt erop dat de coureurs even in een bandenspaar-cyclus gaan, want de race kakt een beetje in.

Aan het eind van ronde 30 opent onze held Max het tweede pitstopbal. Hij gaat voor een set mediums deze keer. Ferrari loopt direct naar buiten om een ronde later Leclerc binnen te halen. De stop van Ferrari ziet er degelijk uit en is zelfs een halve seconde sneller dan die van Red Bull. Cruciaal, want Charles houdt een seconde over en Max is extra boos. Op de radio roept Max Emilian dat hem nu voor de tweede keer verteld is om het rustig aan te doen in de outlap. En voor de tweede keer had hij in zijn ogen door dat niet te doen de leiding kunnen pakken. Dat maakt MV1 zoutiger dan een Napoleon salmiak-bal.

Sainz en Perez komen beiden binnen aan het eind van ronde 33. Sainz gaat nu naar medium en Perez naar soft. De Mexicaan zet nog maar een keer de snelste ronde van race neer, maar het lijkt hem niet te helpen in zijn strijd met Sainz. Ook Verstappen kan geen vuist maken tegen Leclerc. Het treintje lijkt gevormd vooraan het veld, tenzij er wellicht nog gekke dingen gebeuren in de slotfase. Tsunoda stormt ondertussen de top-10 binnen door Alonso in te halen en blijft daarmee op een acceptabele afstand van Gasly rijden. Goed nieuws voor de Japanner die in de kwalificatie toch weer leek te verzuipen.

Finish

Maar dan toch! Red Bull pakt de handschoen op en gaat nog wat proberen. Team rode stier komt met beide coureurs binnen voor een dubbele stop. Verstappen valt daarmee terug naar P3 en Perez naar P5 achter Hamilton. Terwijl Sainz reageert en ook binnenkomt, lijkt Verstappen een probleem te hebben met zijn stuurinstallatie. Gek genoeg rijdt Verstappen wel een snelste eerste sector van de race. Hamilton komt ondertussen ook binnen en verdwijnt dus voor de neus van Perez.

Dan staat Gasly opeens langs de kant met een vurige Alpha Tauri. De wedstrijdleiding last eerst een virtual safetycar in, maar gaat al snel over op een echte echte safetycar. Is Leclerc als enige van de toppers die nog niet gestopt is dan de bok? Neen, dat valt mee, de Monegask heeft de ruimte om te stoppen en de leiding te behouden. Desalniettemin is CL16 nu natuurlijk wel zijn buffer kwijt en kan onze Max direct achter hem aansluiten. Alleen, hoe zit het nou met dat stuur bij MV1?

De gelapte auto’s mogen inhalen met Max op P2, wat ons ergens aan doet denken. Waar hebben we dat ook alweer eerder gezien? Het team bevestigt Max dat zijn stuurbekrachting is uitgevallen en dat hij zijn spierballen zal moeten gebruiken. Gaat er iemand nog de held uithangen? Misschien Max voor de zege, Perez voor het podium, of Russell om een statement aan Hamilton af te geven?

Max heeft een onhandige herstart en is geen bedreiging voor Charles. Sterker nog, Verstappen moet alle zeilen bijzetten om Sainz van zich af te houden. Dát doet hij dan wel weer knap. Er verandert zo niks aan de volgorde vooraan. De eerste die vooruitgang boekt is Tsunoda, die uit de top-10 was gevallen maar nu daar weer in terug kruipt door Schumacher te verschalken voor P10.

Verstappen krijgt het daarna toch zwaar. Zijn auto krijgt nog meer problemen. Max denkt dat het aan de batterij ligt, maar het blijkt nog erger te zijn. Sainz haalt hem in en vlak daarna valt Verstappen stil met nog drie ronden te gaan. Perez neemt P3 over, maar Hamilton zit vlak in zijn staart. Het zal toch niet gebeuren dat Hamilton hier nog naar het podium gaat?

Het zit er dik in, want Perez komt nu ook op de radio met het bericht dat hij power verliest. Hamilton jaagt en wint, want hoewel Perez de Brit achter zich houdt op het rechte stuk als de laatste ronde ingaat, begeeft Perez’ auto het vervolgens in de eerste bocht. Ferrari P1 en P2, Mercedes P3 en P4. Magnussen en Bottas gaan voor P5 en P6, met daarachter Ocon, Tsunoda, Alonso en Guanyu Zhou, die het laatste puntje pakt bij zijn debuut. Schumacher valt net buiten de top-10, voor de zes coureurs die met klantenmotor van Mercedes rijden. Dat is echter nog altijd beter dan drie van de vier coureurs die met de ‘Red Bull powertrain’ rijden. Zij vallen immers uit met technische problemen. Is het al volgende week?

Volledige uitslag Formule 1 Bahrein 2022

Leclerc – Ferrari Sainz – Ferrari Hamilton – Mercedes Russell – Mercedes Magnussen – Haas F1 Bottas – Alfa Romeo Ocon – Alpine Tsunoda – Alpha Tauri Alonso – Alpine Zhou – Alfa Romeo Schumacher – Haas F1 Stroll – Aston Martin Albon – Williams Ricciardo – McLaren Norris – McLaren Latifi – Williams Hulkenberg – Aston Martin

DNF

Gasly – Alpha Tauri

VERSTAPPEN – Red Bull

Perez – Red Bull