Dit is de duurste auto ooit geregistreerd in Nederland

We hebben deze auto eindelijk goed in beeld.

€3.760.203. Voor dit bedrag kun je een zeer goed gevulde droomgarage aanschaffen. Of je kunt voor dit bedrag één Bugatti kopen. Dat is wat een Nederlander vorig jaar deed. Daarmee is het de duurste auto die ooit op Nederlands kenteken is gezet.

Deze auto stond vorig dan ook op nummer één in ons lijstje met duurste auto’s van 2021. Helaas was er maar heel weinig beeldmateriaal van deze auto. De auto was maar één keer gespot en dat was rijdend.

Nu krijgen we eindelijk een betere blik op de duurste auto ooit geregistreerd in Nederland. Helaas is deze Bugatti inmiddels ook alweer geëxporteerd. Aangezien de auto pas in oktober was geregistreerd heeft de eigenaar de Chiron dus maar 4 maanden in zijn bezit gehad.

We weten nu ook waarom het de duurste Chiron van Nederland was: het betreft een Chiron Sport. Op de foto’s van vorig jaar was dat niet te zien. De Sport is namelijk alleen te herkennen aan de uitlaten (vier stuks) en de wielen.

De verschillen met een ‘normale’ Chiron zijn sowieso subtiel. Het vermogen van 1.500 pk is namelijk gelijk, er zijn alleen 18 hele kilo’s aan gewicht bespaard. Verder is het onderstel wat stijver en is het differentieel aangepast. De oplage is beperkt tot 500 stuks.

Dit verklaart dus voor een deel waarom deze Chiron nog een klap duurder is dan andere Nederlandse Chiron’s. De eigenaar is ook niet al te zuinig geweest bij het aanvinken van de opties. Het achterste gedeelte van de auto is bijvoorbeeld uitgevoerd in ‘naakt’ carbon, wat een optie is van €223.850. Dat is dus een optie ter waarde van een Porsche 992 Carrera GTS.

Op de foto’s is het lastig te zien, maar deze Bugatti is ook uitgerust met ‘Sky View’. Dat betekent dat er twee ruitjes in het dak zitten. Hiervoor heeft de eigenaar €60.500 neergeteld. Zijn motto laat zich raden. Dat is YOLO. Dit heeft hij ook op een plaquette in het interieur laten zetten. Het kan allemaal bij Bugatti.

Kennelijk is de eigenaar nu alweer uitgekeken op de auto, want deze Chiron heeft Nederland inmiddels verlaten. De titel ‘duurste auto op Nederlands kenteken’ gaat nu naar een blauwe Chiron, die €3.542.760 heeft gekost.

Foto credit: @realcarfreaks / @bernards_exclusives