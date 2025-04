Lepel een V8 in je bestuurbare auto

Een swap zoals je die nog nooit eerder hebt gezien, namelijk een V8 in een bestuurbare auto.

We weten allemaal. Een LS-swap is de oplossing voor alle dingen in het leven. Als de motor van je auto in de soep loopt kun je altijd nog een oerdegelijke LS overwegen. Die dingen hebben relatief eenvoudige techniek, passen in allerlei auto’s en je hebt gewoon een dikke V8 onder de kap.

Wat als we dat gegeven nou eens doortrekken naar een.. bestuurbare auto? Ja het klinkt maf, dat is het misschien ook, maar dat maakt het niet minder gaaf. Een LS-swap voor een bestuurbare auto bedenken. Dan moet je toch een beetje gek zijn. Mad RC, verantwoordelijk voor deze creatie, is dan ook een uitstekende bedrijfsnaam.

Het bedrijf heeft een V8 motor gemaakt in in schaal 1:10. Hoewel ze het niet specifieke over een LS hebben, heeft het motorontwerp wel heel veel weg van deze conventionele onverwoestbare achtpitter.

Het enige nadeel? Het is vooral heel veel show en weinig go. De V8 voor je bestuurbare auto is een cosmetische ingreep. Bedacht om je RC-wagentje een stoerdere uitstraling te geven. De aandrijflijn pakken ze niet echt aan. Hè jammer. Een mini-V8 klinkt zo schattig.

Helemaal nutteloos is het ook weer niet. Er zit echt wel wat denkwerk achter deze V8. Dankzij een klein elektromotortje draait de ‘krukas’ bijvoorbeeld daadwerkelijk. Er is zelfs een optionele supercharger die meeloopt. Bovendien zit er vakwerk achter. Geen lijm, geen rommel: alles zit met schroefjes en mini-boutjes vast, net als bij een echte motor.

Aan alle details is gedacht. Inlaat, bougies, een dynamo, airco, stuurbekrachtigingspomp en zelfs een complete set riempjes en poelies. Het enige wat je er nog zelf bij moet bedenken is het geluid van een ronkende V8.

Mad RC levert de V8 voor je bestuurbare auto in het zwart of zilver. Op verzoek kunnen ze het motortje in een unieke kleur spuiten. De prijs valt ook wel mee, relatief gezien. Het bedrijf vraagt 110 dollar voor de instapper. De versie met supercharger kost 170 dollar. Als je soms ziet wat bedrijven vragen voor een schaalmodel is dit eigenlijk heel schappelijk geprijsd.