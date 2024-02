Lambo schaalmodel kost net zoveel als een nieuwe auto

Wat heb je liever: een echte auto of dit Lamborghini Countach schaalmodel?

In een echte auto zit je droog, in een schaalmodel is het bijzonder krap zitten. Het verzamelen van schaalmodellen kan een leuke hobby zijn. Zoals met iedere hobby zijn er allerlei verschillende prijskaartjes aan verbonden.

Lamborghini Countach schaalmodel

Je hebt ze voor een paar tientjes, voor een paar honderd euro of het loopt in de duizenden euro’s. Eentje van de laatste categorie treffen we hier aan. Dit is een Lamborghini Countach, schaal 1:8. Gemaakt door de Britse specialist Amalgam. Kenners weten nu al dat dit geen goedkope auto gaat zijn. Je hebt het niet mis.

Voordat we het over de prijs gaan hebben is het belangrijk om te weten met hoeveel aandacht en precisie Amalgam aan de auto gewerkt heeft. Ten eerste worden de auto’s met de hand gemaakt, geen lopende bandwerk. Per auto is het bedrijf 400 manuren bezig. Dan ga je letten op de details. Bijvoorbeeld dat de klapkoplampen echt functioneren. Dat er een echte vijfbak is in gemaakt. Hoe precies de V12 is nagebouwd. Details om van te genieten!

Die precisie komt niet uit de lucht vallen. Amalgam werkt samen met Lamborghini om de auto’s zo echt na te bouwen. De lak is bijvoorbeeld identiek aan de kleur van een echte Countach. Niet zomaar een gele of rode kleur die er toevallig op lijkt.

Moeten we het toch even over het prijskaartje hebben. Zoveel detail en zoveel manuren. Dat kan niet goedkoop zijn. Inderdaad, de Britten willen poen zien. Het Lamborghini Countach schaalmodel van Amalgam staat in de prijslijsten voor 14.835 pond. Dat is omgerekend 17.346 euro.

Voor dat geld kun je een nieuwe auto kopen. Bijna dan, want de Mitsubishi Space Star heb je voor 17.490 euro. Nieuwe auto’s zijn zo achterlijk duur in Nederland dat je deze vergelijking bijna niet eens kunt maken.