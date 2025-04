Een laffe 911 Turbo of de Aston Martin Vantage #test

De subtiliteit is ver te zoeken bij Aston Martin: voor de facelift van de Vantage trokken ze alle registers open.

Het zij je vergeven als je niet exact weet wat er is gewijzigd bij de facelift van de Aston Martin Vantage. Ondanks deelname aan de Formule 1, forse investeringen in het merk en gestage stroom aan model-updates, is een Aston Martin nog een zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen.

Even opfrissen dan maar: de Vantage volgde in 2018 de V8 Vantage op (die overigens 12 jaar in productie was). Verwarrend genoeg lijkt de Vantage nauwelijks verandert, het front komt je vast bekend voor. Toch is juist daar een grote wijziging te zien, de koplampen zijn meer in de stijl van DB11 en Vanquish getrokken.

Knal-kleuren werken

Tijdens het logeerpartijtje van de Aston Martin Vantage op de redactie vielen een aantal zaken op. We hadden opeens veel meer nieuwe vrienden, vriendinnen en fans. De sensuele lijnen van de Vantage maken veel los, zeker nu de lente net is losgebarsten. Een deel van mij had overigens verwacht dat de kleurstelling met de gele accenten wat te heftig voor de meesten zou zijn, maar niets was minder waar. De auto kreeg nogal veel complimenten, iets wat ons zelden gebeurt met grijze of zwarte exemplaren.

Deze constatering was wel wat pijnlijk. De Aston Martin Vantage safetycar rijdt al sinds 2021 In exact deze kleurstelling rond. Niemand die daarover begon, behalve één iemand die het vreemd vond dat de Vantage de kleuren van de Mercedes-AMG safetycar had. I kid you not. De miljoenen van de familie Stroll zijn gelukkig goed besteed om Lance van de straat te houden.

De vermogensupgrade is ook niet subtiel

Voor de facelift had de Aston Martin Vantage 510 pk. Voor de meeste dagen is dat ruim voldoende, zonder enige kennis van zaken zou je denken dat zo’n 50 pk erbij best een mooie upgrade zou zijn.

Bij Aston Martin vonden ze duidelijk van niet. De van AMG afkomstige 4.0-litre V8 twin-turbo kreeg namelijk grotere turbo’s, aangepaste nokkenas profielen, aangepaste compressie en verbeterde koeling. Totaal kwam er daardoor honderdvijfenvijftig pk bij. Er zijn auto’s die dat niet als totaalvermogen hebben en Aston Martin “geeft” het je bij een eenvoudige facelift.

Totaal heeft de vernieuwde Aston Martin Vantage dan ook een vermogen van 665 pk en een koppel van 800Nm (+115Nm). De Vantage heeft alleen achterwielaandrijving, dus van de sprint naar de 100 werd “maar” 0,2 seconde afgesnoept. Onder optimale omstandigheden sprint de Aston Martin Vantage in 3.4 tel naar de 100 en stoomt door naar een topsnelheid van 324 km/u.

De grote upgrade zit binnenin

Bij de vorige Vantage (en de overige modellen) gebruikte Aston Martin een infotainmentsysteem van Mercedes-Benz. Aston Martin heeft er nu echter voor gekozen om een volledig eigen systeem te ontwikkelen. Het next-generation infotainment heeft een 10.25” Pure Black touchscreen met gelukkig ook wat fysieke knoppen. Helemaal fan werden overigens niet, het werkt soms net te traag om helemaal te overtuigen.

De Aston Martin uit de test had diverse carbon opties, waaronder de carbon kuipstoelen. Het ziet er fantastisch uit, maar zoals altijd geldt: de gewone stoelen zitten beter. Tenzij je een diehard circuit-tijger bent, zou ik het budget voor de kuipstoelen lekker aan iets anders besteden.

Prijs Aston Martin Vantage

Voordelig is het natuurlijk allemaal niet, zeker de Aston Martin Vantage uit de test niet. Die had een klein tonnetje aan opties, waarbij zeker niet alles even nuttig is. De vanafprijs van een slordige 280 mille is niet mals, maar bij de gedoodverfde concurrent ben je dit ook minimaal kwijt. En de Porsche 911 Turbo heeft dan minder vermogen en is wat minder sensationeel om te zien.

Kortom: wil je een beest van achterwielaandrijver in een chique maatpak, de Aston Martin Vantage is de keuze.

