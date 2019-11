Deze LEGO-auto kun je besturen met je smartphone

In elkaar zetten en scheuren maar.

We kunnen het ongetwijfeld eens zijn dat de mooiste jaren van Top Gear inmiddels achter ons liggen. Het merk is allang niet meer zo krachtig als de hoogtijdagen met Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond als presentatoren. Dat is wellicht ook een verklaring dat LEGO een samenwerking is aangegaan met Top Gear: om het merk nog maar eens onder de aandacht te brengen.

Het positieve is in elk geval dat deze samenwerking toffe nieuwe LEGO Technic producten gaat brengen. Het eerste LEGO x Top Gear product is deze rallyauto. Nadat je de auto gebouwd hebt kun je er echt mee gaan rijden: het ding is namelijk op afstand bestuurbaar.

De auto bestaat uit 463 onderdelen. Het voertuig komt met twee motoren en een Bluetooth afstandsbediening. Met de LEGO Technic CONTROL+ app op je iOS of Android-apparaat zal het tevens mogelijk zijn de auto te besturen.

De LEGO Technic Top Gear Set ligt vanaf 26 december in de winkel. Een Nederlandse prijs is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk kost de set 124,99 pond en in de Verenigde Staten koop je de bestuurbare auto voor 129 dollar. In 2020 zullen nog meer LEGO Technic auto’s worden aangekondigd.