Uitlaatsysteem op je Tesla Model Y? Dat kan gewoon [video]

Waarom heeft Tesla dit uitlaatsysteem zelf niet bedacht?

Van alle autofabrikanten is Tesla de minst serieuze. Ik bedoel, een scheetgeluid als richtingaanwijzer. Geen enkele andere autofabrikant heeft deze flauwe humor. Wat ik stiekem heel leuk vind, maar ik ben dan ook heel kinderachtig.

Waarom hebben ze dit dan niet bedacht? Een creatieveling in de Verenigde Staten heeft een uitlaatsysteem ‘ontwikkeld’ voor de Tesla Model Y. Het is een dubbele pijp en ziet er niet eens zo gek uit. Tot je weer beseft dat het om een elektrische auto gaat.

Geen pops and bangs, geen prachtige toon van een zes-in-lijn of een V8. Nee, uit deze uitlaat komen zeepbellen. Eentje in de categorie niet omdat het moet, maar gewoon omdat het kan.

Het is het idee van een vader-zoon duo uit Weston in de Amerikaanse staat Massachusetts. Wat begon als een onschuldig plannetje werd omgezet in een serieus stukje engineering. Het product is daadwerkelijk te koop en het duo verscheept dit uitlaatsysteem naar 48 staten in de Verenigde Staten.

De zeepbellen uitlaat kost 700 dollar en de verkoop verloopt via Facebook Marketplace. Het werkt als volgt. In de kofferbak wordt een klein reservoir geplaatst dat je vult met zeepbellenoplossing. Via een draadloze afstandsbediening activeer je het systeem, waarna uit twee sierlijke pijpjes achterop je Model Y een wolk van bubbels tevoorschijn komt.

Het slaat helemaal nergens op. En toch moest ik lachen toen ik het systeem voor het eerst in actie zag op video. Naar het schijnt zijn er daadwerkelijk Model Y-rijders die wel interesse hebben in dit uitlaatsysteem. Eerlijk is eerlijk, hier kan Akrapovič toch niet aan tippen?

Het is nog fris ook. Want zeg nu zelf. Rij je liever achter een sportauto met benzinedampen door een de-cat uitlaat. Of achter een Model Y met zeepbellen en een heerlijk fris geurtje? Ik zou het wel weten!