Lezersvraag: Wat mis jij nog aan de Autoblog Podcast?

Tijd voor een onderzoekje. Want wat mis jij nog aan de Autoblog Podcast?

Zoals je wellicht weet maken wij hier sinds een aantal weken de enige echte Autoblog Podcast. Beetje ouwehoeren over wat we hebben meegemaakt, wat er op deze prachtsite heeft gestaan, waar we blij van worden en wat verder ter tafel komt.

En naar onze bescheiden mening gaat dat tot nu toe best lekker. De luisteraars weten ons te vinden, de reacties zijn -over het algemeen- aardig positief en belangrijker nog, we vinden het elke week een feestje om hem voor je te maken.

Maarrrr… Er is ongetwijfeld ruimte voor verbetering.

Wat mis jij aan de Autoblog Podcast?

Vandaar even een stukje onderzoek bij de lezers van Autoblog. Want jullie zijn natuurlijk ook de mensen die zouden moeten luisteren. En als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat dan wel even. Dan kun je meewerken aan deze Lezersvraag, waarin we JOUW input nodig hebben.

Want was mis jij aan de Autoblog Podcast? Dat kan van alles zijn hè? Ik noem even wat voorbeelden. @wouter die elke week verkleed als een beroemde clown vertelt wat hij heeft meegemaakt bijvoorbeeld. Inclusief het bijbehorende stemmetje en een toeter.

Of @nicolasr op een kistje, zodat het niet lijkt alsof hij de kleinere tweelingbroer is van Wesley Sneijder met die reus naast hem. Of een gedicht, ingezonden door de luisteraar, natuurlijk met de stem van Jan van Veen en het bekende liedje op de achtergrond…

Geef je verbeterpunten voor de podcast!

Gekkigheid natuurlijk, we zijn namelijk oprecht benieuwd of jij vindt dat er nog iets bij moet waar wij niet op zijn gekomen, vandaar deze Lezersvraag. Het liefst horen we iets inhoudelijks, of een aanvulling op hetgeen er al inzit. Zo maken we namelijk sámen het allerbeste product. En dat willen we.

Dus, wil jij medeverantwoordelijk zijn aan een nóg groter succes van de Autoblog Podcast? Schroom niet en plemp je ideeën dan in de comments. Met een eervolle vermelding als we je suggestie gaan gebruiken natuurlijk!