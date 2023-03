Heeft Max gelogen over problemen met zijn aandrijfas?

Een grote naam binnen de Formule 1 denkt dat Max heeft gelogen over de problemen met zijn aandrijfas…

Het was me wat hè, de afgelopen race in Saudi-Arabië. Max Verstappen die vanaf plek 15 startte en in 25 rondjes alweer op de tweede plaats lag, een paar seconden achter teamgenoot Sergio Perez. Waar hij natuurlijk gemakkelijk voorbij was gegaan, mits hij geen problemen had gehad met zijn aandrijfas.

Daardoor kon hij niet meer voluit pushen en was het verstandiger om de tweede plek te consolideren. Maar niet voordat hij er tóch even de snelste raceronde uitperste. Dat natuurlijk wel. Klinkt logisch allemaal. Ja, voor ons misschien. Maar niet voor Eddie Jordan. Die denkt dat Max liegt!

Max liegt over de aandrijfas?

Hij denkt namelijk dat er geen enkel probleem was met de aandrijfas en dat Max dat gewoon glashard heeft gelogen om zo de teamorders te verhullen. Teamorders waarin hij Perez niet voorbij mocht, welteverstaan.

Volgens Jordan was dit de ideale situatie om ervoor te zorgen dat Red Bull de maximale score behaalde, de auto’s heel bleven en belangrijker, dat geen van de coureurs gezichtsverlies zou lijden. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn om dat te begrijpen, zegt Jordan in de Formula for Success podcast.

Coulthard noemt het onzin, Max liegt niet

In die podcast praat Eddie Jordan met David Coulthard en die noemt het verhaal quatsch. En da’s een gek woord voor ‘nonsens’, wat je weer kunt vertalen naar ‘onzin’. Hij denkt dat Max te eerlijk is om over zoiets als een kapotte aandrijfas te liegen. Als Max iets wil zeggen, dan zegt hij het ook, aldus de Kaak.

Hij denkt ook dat teamorders ook niet zo ‘verstopt’ hoeven te worden. Ze zijn namelijk toegestaan en iedere coureur is als duurbetaalde werknemer verplicht om ze op te volgen. Zelfs Max Verstappen…

En daarom ligt de bal nu bij jou, oh beste lezer. Wat denk jij? Heeft Max gelogen over de kapotte aandrijfas, of is het allemaal geneuzel? Wat weer een ander woord is voor lariekoek.

We zijn benieuwd!