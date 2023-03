Kia EV9: 541 km range, nog dit jaar in Nederland

De Kia EV9 komt naar Nederland! Nieuwe informatie over de elektrische SUV is bekend.

Over smaak valt niet te twisten. Het is een opvallende auto en het moet een soort van sportieve cross-over voorstellen die in het D-segment valt. Kia heeft nu officieel meer informatie bekendgemaakt over de EV9. Actieradius, technologie, beschikbaarheid en meer!

Kia EV 9 nu officieel

Wat natuurlijk gelijk opvalt is het design. Toen de auto als concept werd gepresenteerd in Los Angeles in 2019 was iedereen wel verrast: een hele nieuwe look. Het design is in grote lijnen behouden, dat is weleens anders. Ik denk dat het positief is. De auto krijgt een hele eigen look, dat we ongetwijfeld in de toekomst terug zullen zien bij andere auto’s van het merk. In de presentatie benadrukte Kia dat dit de nieuwe Tiger Nose grille is.

De auto is straks het nieuwe vlaggenschip van het merk. Het is een elektrische SUV met drie volwaardige zitrijen. De designtaal heet ‘Opposites United’. Het kenmerkt de auto met zijn lijnen en hoekige vormen. Kia neemt hier wel een risico, niet iedereen zal de auto (direct) mooi vinden. Maar auto’s zoals de Sportage en de EV6 vallen ook onder deze designtaal en die auto’s doen het goed.

De Kia EV9 is groot. De crossover is 5,01 meter lang, 1,98 meter breed en 1,75 meter hoog. Je kunt de crossover krijgen met 21, 20 of 19 inch wielen.

Wat het meest opvalt zijn de verticale koplampen die de auto optisch hoger maken. De auto heeft verder een knip in het zijprofiel en een achterkant die vrij strak en eenvoudig is gebleven. Het is wel een flinke bips die achterkant. Zeker met de uitgeklopte wielkasten staat de EV9 zijn mannetje en lijkt het alsof ‘ie wel een paar blubberpaadjes aankan.

Binnenin

Hier is ruimte alom. Zoals eerder gezegd zijn er drie zitrijen. Ideaal voor een groot gezin als je zaterdagochtend een half voetbalteam mee moet nemen. Leuk feitje: de stoelen in de GT-line kan je draaien, zodat je elkaar kan aankijken. Sommige passagiers rijden dan dus achteruit, als je daar niet misselijk van wordt.

De EV9 staat op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) en heeft hierdoor een lage wielbasis van 3,01 meter en een compleet vlakke vloer. Ideaal om je nieuwe Ikea kast in te vervoeren dus.

Waar de buitenkant best stoer is, is de binnenkant ingetogen en rustig. We zien een zwevend panoramische dashboard dat van het stuurwiel doorloopt naar de middenconsole. Dit met drie displays die eruit zien als één, waarvan twee 12,3 inch groot zijn. Goed gedaan Kia! Wat we ook goed vinden zijn de fysieke knoppen, die we gelukkig nog terugzien.

Techniek

Voor de Nederlandse markt komt de Kia EV9 beschikbaar als Long Range met RWD of met AWD. Beide uitvoeringen zijn uitgerust met een 99,8 kWh accupakket. De RWD Long Range beschikt over een 150 kW elektromotor, goed voor 350 Nm koppel. Deze versie sprint in 9,4 seconden naar 100 km/u. Mag het wat vlotter dan moet je voor de AWD opteren.

De EV9 Long Range AWD beschikt over 283 kW aan vermogen en 600 Nm koppel. Daardoor accelereert de SUV in zes seconden naar honderd kilometer per uur. De voorlopige cijfers spreken over een actieradius van 541 kilometer WLTP. Maar dan moet je wel voor de RWD Long Range gaan op 19 inch wielen.

Het E-GMP platform maakt gebruik van een 800v laadstructuur. Daarmee kan de accu in 15 minuten zo’n 239 kilometer bijladen. De elektrische auto opladen verloopt dus lekker vlot, zoals we van dit platform inmiddels gewend zijn.

Autonoom rijden, maar..

De Kia EV9 is ook slim genoeg om zelfstandig te kunnen rijden. Met het assistentiesysteem Highway Driving Pilot is level 3 autonoom rijden mogelijk. Er is een grote maar. de Nederlandse wet- en regelgeving is nog niet aangepast op deze technologie. Daardoor kun je er hier in Nederland nog geen gebruik van maken. Onze overheid is ook altijd lekker snel met dit soort dingen (not), dus helaas kun je niet van alle noviteiten gebruikmaken.

Marktlancering

De nieuwe Kia EV9 verschijnt als eerste in Korea, in het begin van het tweede kwartaal van dit jaar. Pas in de tweede helft van dit jaar komt de elektrische crossover naar Nederland. In aanloop naar de marktlancering maakt Kia meer informatie bekend over de EV9, zoals prijzen en uitvoeringen.