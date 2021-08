Licht aangepaste M3 is enorme verbetering

Deze licht aangepaste BMW M3 is ineens helemaal af. We like!

De BMW 3 Serie weet de gemoederen goed bezig te houden. Bij elke nieuwe generatie weet de fanbase wel iets te vinden wat ze niet aanstaan. In 1990 was het hek van de dam toen BMW besloot de koplampen achter glas te doen (ja, dat waren nog eens tijden).

Of wat te denken van de E46, die was veel te soft, te zwaar en te traag. De E90 was een Nissan Primera-kopie op knetterharde banden en de F30 leek te veel op een 5 Serie. Kortom, er is altijd wel iets te zeuren.

Licht aangepaste M3

Bij de huidige 3 Serie valt het op zich mee, maar de M3 is lekker controversieel. De neus wordt niet door iedereen mooi gevonden. Tip: bestel ‘m in het zwart met alles in ShadowLine-trim. Of zet er een setje puike wielen onder. De keuze bij BMW is niet denderend, al snel zit je vast aan zwarte of nog erger, ‘bi-color’ velgen. Die geven de auto een ‘2006 Autostyle Raceland’-vibe. Maar gelukkig is er achteraf voldoende te krijgen, zoals dit setje HRE velgen op deze licht aangepaste M3.

Want ineens zijn alle problemen als sneeuw voor de neus verdwenen. De kleur doet wonderen. Ja, het is ‘saai’ Brooklyin Gray, maar het misstaat zeker niet. Zeker op een dikke M3 zijn de felle kleuren iets te opvallend. Als je veel windjes laat in een stiltecoupé doe je ook geen clownschoenen aan. Ofzo.

Model S104SC

Het model HRE-velgen noemt men de ‘S104SC‘. Het is een meerdelig gesmede velg. Dat betekent een zeer intensief en prijzig productieproces. Dat uit zich ook in de prijs van het wiel, want je bent zo 2.500 euro kwijt.

Nee, niet per setje: per velg! De kleur van het hart is Brushed Dark Clear en past uitstekend bij de grijze lak van de auto. De lip is mooi zijdeglans zilver. Het is een tikkeltje oldschool, maar dat past wel op een oldschool auto als de BMW M3. De andere modificatie op deze licht aangepaste M3 is het onderstel: de auto is ietsje verlaagd. Niets maar aan doen, toch?

