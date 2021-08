Autoblog Garage update: Doei Z4, welkom Cayenne

Nieuw in de Autoblog Garage, een Porsche Cayenne. Daarvoor heeft helaas wel de BMW Z4 van Nicolas het veld moeten ruimen.

Ik neem jullie even mee naar mei van dit jaar. In die maand stelde ik vol trots mijn knappe BMW Z4 aan jullie voor. Je weet nog wel, de E89 Z4 sDrive 23i. Helemaal top, want cabrio en 6-cilinder.

De strekking van dat artikel was dat ik erg blij was met deze auto en dat ik hem voorlopig nog niet weg zou doen. Want waarom zou je -met je woning aan de Costa Blanca- een 6-pitter cabrio uit de Autoblog Garage weghalen?

Tja. Da’s een goede vraag. Ik ga hem proberen te beantwoorden.

Van een lage Z4 naar een heel hoge auto

De Z4 was -en is- voor mij nog altijd een droomauto, zeker in de uitvoering dat ik hem heb gehad. Dus met die lekkere atmosferische 6-in-lijn, sportstoelen, iDrive, introductiekleur en natuurlijk het feit dat ik hem open kon rijden.

Iedere keer als ik ernaar keek, maakte mijn hart een sprongetje van vreugde. Als ik de startknop indrukte deed mijn hart dat nog even dunnetjes over. Ja, ik was wel een beetje verliefd op dat stuk blik. Alleen ben ik niet de enige thuis…

Mijn vrouw vond het ook een leuke auto, maar zij vond hem wat laag en oncomfortabel. En daar ga je al!

Rugproblemen en een lange rit voor de boeg

Mijn vrouw is alles behalve een zeikerd. Bovendien gunt ze mij mijn pleziertjes als het op autobezit aankomt. Doet ze niet moeilijk over. Zo staat er nog wel wat meer in de Nederlandse Autoblog Garage, waar ze helemaal niks mee heeft, maar waar ik gewoon mee mag blijven spelen. Als ik in Nederland ben natuurlijk.

De ouwe Jaguar XJ-S V12 en de VW 1302 cabriolet bijvoorbeeld zijn voor haar stukken oud blik op wielen, maar ze weet dat ik ze wel leuk vind. Al doe ik er niks mee en staan ze al jaren te verstoffen in de opslag. Maar dat terzijde.

Het wordt alleen een ander verhaal als de enige auto waar je mee rijdt niet aan haar eisen voldoet. En dan hebben we het vooral over het laag zitten. Normaal geen probleem, maar door de rugklachten die mijn vrouw heeft wordt het een ander verhaal.

Er moest dus iets hogers komen

Je weet hoe het gaat hè? Als je vrouw iets ‘vraagt’, dan is het eigenlijk geen vraag en ga je dus meteen op zoek naar iets wat aan haar wensen voldoet. En dat moest voor haar alleen een hoge zit zijn. Gelukkig had ze verder weinig eisen voor wat nieuws in de Autoblog Garage.

En dat maakt het leuk. Want dan kun je gaan shoppen voor fijne automobielen. Want er is genoeg te kopen dat hoog op de poten staat, maar toch nog leuk is. Waarvan akte. Ik ben direct op pad gegaan en -wederom heel saai-, na de eerste proefrit was het raak.

Een Porsche Cayenne 958.2. Met een… diesel

Bij een Spaanse auto-discounter een paar dorpjes verderop had ik een mooie Porsche Cayenne zien staan met 56.000 kilometer op de klok. Zilvergrijs en in tegenstelling tot bijna alle Spaanse exemplaren stond deze op 21 inch Turbo-velgen. Net iets mooier dan die standaard kleine velgen met ballonbanden. Na 3 proefritjes was het beklonken. De Z4 werd ingeruild en de Porsche fun kon beginnen

Dat het een 3.0 V6 diesel was, maakte mij oprecht helemaal niks uit. Sterker, ik ben er stiekem wel blij mee. Want al is het de langzaamste Porsche, hij is mij oprecht snel genoeg. Ik blijf het meeste verkeer makkelijk voor en de top zal ergens rond de 220 liggen. Prima, dat rijd ik toch nooit.

Het gaat vooral om het gemak waarmee de Cayenne het allemaal voor elkaar krijgt. Een rit van de Costa Blanca naar Galicië, toch zo’n 1100 kilometer werd met een gemiddelde van 150 gereden, inclusief stoppen om te plassen. Want tanken hoefde namelijk maar 1 keer, toen we er bijna waren. Zonder moeite en zo fris als een hoentje stapten we beiden uit.

Dat is dus het volgende voordeel. Een diesel is zuunig. En al woon in in Spanje, ik blijf een Hollander. En aan wegenbelasting doen we hier bijna niet, dus daar hoef je hem niet voor te laten staan.









Hij wordt gebruikt, dus hij is vies. Ter info!

Wat gaan we nog aan de Porsche doen?

Nou, er zitten wat kleine krasjes en pitjes op de Cayenne. Die ik er overigens binnen een maand allemaal zelf op heb gereden. Was even wennen, een grote auto in een smalle Autoblog Garage… Ook de velgen zijn door mijn eigen toedoen flink beschadigd. Die ga ik dus direct laten aanpakken als de rit terug naar de Costa er weer op zit.

Ook ‘bokken’ de schokdempers. Het klinkt als wat versleten bussen, een heel irritant getik. Die wil ik ook direct laten vervangen, want ik erger me er kapot aan. En de piepende remmen zijn me ook een doorn in het oor, dus die gaan ook. Gelukkig zit er een jaar garantie op, want Porsche prijzen zijn hoog…

Verder wil ik nog een chipkuurtje. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Al rijd ik nooit 220, het is fijn om te weten dat de Cayenne dat allemaal makkelijk haalt. En het kost geen drol, dus waarom niet.

Verder is de auto voor mij perfect. Daar gaan we een jaartje of 2 van genieten en dan zien we wel weer verder. Alleen zal het moeilijk worden om dit te overtreffen, want…

Wat. Een. Auto. Is. Deze. Porsche!!!!

Wordt vervolgd.