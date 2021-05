Welke velgsoorten zijn er eigenlijk? Autoblog advies! - Autoblog.nl

We nemen een kijkje in de wereld wat velgen! Welke velgsoorten zijn er eigenlijk?

Vandaag gaan we even het Autoblog advies iets anders indelen. We krijgen namelijk geregeld de vraag welke velgen er gemonteerd moeten worden onder de auto. Want hoe moeilijk kan het zijn? Alle velgen zijn rond, er passen banden op en je kan ze op de auto schroeven.

Vandaar dat we ons eens gaan verdiepen in de wondere wereld van de velgen. Ondanks dat het kiezen van velgen enorm simpel lijkt, gaat er een complete wereld van zin, onzin en marketing achter schuil. Daarnaast moet je op enorm veel dingen letten om te bepalen of ze überhaupt wel passen. Kortom, het uitzoeken van een nieuw setje velgen is iets dat je met enorm veel zorg dient te doen.

Fabricageprocessen voor velgsoorten

Voor vandaag gaan we kijken naar enkel en alleen de de fabricage processen, de verschillende velgsoorten. Er zijn diverse manieren om een velg te fabriceren. Dat kan van heel goedkoop, tot zeer prijzig. In principe betaal je altijd voor extra kwaliteit. Een dure velg hoeft zeker niet altijd goed te zijn, maar een goede velg is zelden goedkoop.

Stalen velgen

We beginnen het artikel met velgsoorten op de meest eenvoudige manier: stalen velgen. Ze worden telkens zeldzamer. Vroeger was het vrij normaal dat auto’s op stalen velgen werden afgeleverd. Als je een luxere versie had, kreeg je wieldoppen. Stalen velgen hebben een beetje duffig imago, maar er is op zich niet zoveel mis mee. Ze zijn erg sterk en relatief licht. Zeker ook omdat ze in veel eenvoudige maten geleverd worden. Verder zijn ze eenvoudig te produceren en goedkoop om te vervangen.

Ze zijn alleen niet sexy, tenzij je gaat kijken naar Michelin steelies van de Peugeot 106 rally of die op de Land Rover Defender. In beide gevallen worden de stalen velgen gebruik om het ‘pure’ en ‘doelmatige’ karakter van de auto te onderstrepen. Anno 2021 is de stalen nog een uitstekend alternatief voor een matige lichtmetalen velg. Stalen velgen zijn fantastisch als wintervelg. Wel een dingetje, ze zijn gevoeliger voor roest. Maar ja, ze zijn goedkoop dus je kan ze eenvoudig vervangen. Een stalen velg kan zwaarder zijn dan een lichtmetalen velgen. Vaak valt het verschil relatief mee, zeker omdat ze vaak kleiner zijn.

Let op! Bij sommige merken zie je wielen die lichtmetalen velgen lijken te zijn. Lijken, want zoals bij bovenstaande Opels zijn het gewoon stalen wielen met een wieldop erop. Het voordeel is dat ze er keurig uitzien, maar na beschadiging eenvoudig zijn te vervangen. Andersom kan trouwens ook. Een Volkswagen Polo Bluemotion heeft standaard aluminium velgen, maar ze zien eruit als stalen wielen en zijn voorzien van wieldoppen!

Gegoten velgen (lage druk)

Deze categorie tref je het meeste aan op de aftermarket als je op zoek gaat naar betaalbare velgen. De velgen worden in een mal gegoten door gebruik te maken van niets anders dan de zwaartekracht. Dit zorgt voor een lage dichtheid van het aluminium, de druk wordt immers alleen door de zwaartekracht veroorzaakt. Je hebt daardoor meer materiaal nodig om te zorgen dat de velgen sterk genoeg zijn. Veel van deze fabrieken staan in Azië en het enige wat ze doen is zo goedkoop mogelijk imitatiewielen vervaardigen.

Gewicht, sterkte: het maakt allemaal niets uit voor deze fabrikant, er staat toch een imitatielogo op. De kwaliteit van deze velgen kan variëren van extreem slecht tot net niet gevaarlijk. Nu kun je je in sommige gevallen afvragen of je hele dure velgen nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan veel gebruik in de stad. Goedkoop gegoten velgen zijn vaak ook goedkoop in aanschaf. Nog een dingetje wat veel mensen belangrijk vinden: de prijs! Want vaak zien goedkoop gegoten velgen er bijna net zo mooi uit als de velgen waarop ze moeten lijken.

Gegoten velgen (hoge druk)

Gelukkig zijn er ook gegoten velgen die goed zijn. Een groot verschil met de goedkope gegoten velgen is het gietproces. In plaats van een bak met gloeiend heet aluminium uitstorten in een mal, wordt het onder druk gegoten. Omdat het onder druk wordt gegoten, is de dichtheid beter voor elkaar. Dit houdt in dat een onder druk gegoten velg veel sterker is dan een een standaard gegoten velg. Dat niet alleen, omdat het materiaal veel sterker is, heb je er ook minder van nodig. In veel gevallen zijn de velgen ook een stukje lichter. Dit is het niveau waar fabrikanten als BBS, Enkei en OZ beginnen.

Flowformed velgen

Van alle velgsoorten, is dit in veel gevallen de meest ideale. Eigenlijk lijkt het flowformed proces het midden te houden tussen (goed) gieten en smeden in. Aanvankelijk lijkt het te beginnen als een gietproces. De voorzijde van de velg wordt gegoten, de rest van het velgbed wordt onder druk gevormd.

Hierdoor is de dichtheid van het aluminium groter en is de velg lichter en sterker dan standaard gegoten velgen. Het voordeel is dat flowformed (ook wel flowforged genoemd) minder prijzig is dan gesmeed, maar aanzienlijk beter dan gegoten.

Gesmede velgen

Dit is de mooiste methode van alle velgsoorten. Bij gesmede velgen wordt er gebruik gemaakt van één blok aluminium. Daarin wordt dan onder enorm hoge druk een velg geperst. Althans het eerste gedeelte, na het persen worden de wielen gefreesd om ze af te maken. Deze methode zorgt voor dat een velg lichter én sterker is. Er zijn overigens diverse smeed-technieken, waardoor er ook diverse prijzen mogelijk zijn. Een setje gesmede velgen kost al gauw 2.500 euro per set. Maar er zijn zat voorbeelden van speciale gesmede velgen die 2.500 euro per wiel (of meer) kosten.

Meerdelig gesmede velgen

De gaafste velgsoorten zijn zogenaamde ‘multipiece’-velgen. In veel gevallen zijn dit ook altijd gesmede onderdelen, die later tot een geheel worden gevormd. De reden daarvoor is simpel, meerdelige velgen bouwen is een tijdrovend klusje. Als je daarop wil bezuinigen, kun je net zo goed goedkoop gegoten imitatievelgen maken met de bouwtjes erin, waardoor het lijkt alsof het meerdelige velgen zijn. Het voordeel van meerdelig velgen is, eh, meer delig.

Ten eerste is het voor de fabrikant ideaal om zo verschillende maten te maken qua ET-waardes. Ook kun je achteraf er meer aan customizen, als dat je ding is. Van origine komen multi-piece wielen voor in de autosport en is de gedachte heel erg praktisch: als je de velgen beschadigd, hoef je alleen het beschadigde deel te vervangen, de rest kun je opnieuw gebruiken. Qua aanschaf zijn meerdelige velgen erg prijzig, maar als je ze beschadigd kun je (ietsje) besparen omdat je hem vaak niet geheel weg hoeft te gooien.

Koolstofvezel velgen

De laatste stand der techniek op het gebied van velgsoorten zijn koolstofvezel velgen. Koolstofvezel (carbonfibre) heeft als voordeel dat het enorm sterk én licht is. Daarom zie je het heel af en toe op zeer exotische supercars als een Koenigsegg of Ford GT. Qua aftermarket zijn ze bijna niet te vinden en de velgen die worden aangeboden zijn bizar duur. Waarom doen niet alle fabrikanten dit? Simpel: zoveel voordeel is er niet te behalen.

Fabrikanten van exotische wielen als Apptech en Dymag kunnen met aluminium of magnesium bijna dezelfde waarden behalen. Een groot voordeel is dat een aluminium wiel gerepareerd kan worden bij schade, met koolstofvezel verwoest je velgen en band direct. Aan de andere kant, koolstofvezel velgen zien er geweldig uit.

Overigens zijn er natuurlijk ook kwaliteitsverschillen tussen gesmede velgen onderling. Sterker nog, je kunt beter een heel goede gegoten velg hebben dan een goedkoop gesmeed exemplaar.

Welke velgsoort moet ik nu dan hebben?

Dat is heel erg afhankelijk waarvoor je de auto gaat gebruiken en wat je belangrijk vind. Uiteraard, het budget speelt heel erg mee. Goedkoop gegoten velgen dienen vermeden te worden, maar zijn hoogstwaarschijnlijk verreweg het populairst. Alle imitatievelgen voldoen nauwelijks aan welke eisen dan ook. Er zijn merken die imitatie-wielen fabriceren tegen een hogere kwaliteit (Denk aan Rota), maar ook daarbij: kijk heel erg uit. De kwaliteit is absoluut niet gegarandeerd en de eisen die in Nederland gelden voor lichtmetalen velgen zijn niet heel erg streng. In principe moet het rond zijn en dan vindt de RDW het wel prima. Vandaar dat je in Nederland zo veel slechte imitatiewielen ziet.

Naast prijs vindt men gewicht en design belangrijk. Qua design kunnen we kort zijn: in 9 van de 10 gevallen wil je mooiere velgen, dus dat mag zeker meespelen. Daarbij moet je ook kijken waarvoor je de auto gaat gebruiken. Ja, gesmede velgen zijn leuk, maar op een 14 jaar oude Volkswagen Fox misschien een beetje overkill. Aan de andere kant, vaak merk je pas hoe fijn lichtere velgen zijn als je ze monteert. En het hebben van sterkere velgen kun je soms pas na een paar jaar waarderen als ze nog steeds in goede staat zijn.

Kwaliteit van de velgen

De kwaliteit van een velg laat zich lastig uitleggen. Als je een setje 19” M8 Style velgen koopt van 550 euro, weet je dat het niet veel kan zijn. Zeker niet als de set wordt afgemaakt met een setje Hi-Fly’s of Rotalla’s. Nice from far, far from nice. Maar hoe zit het met kwaliteit? Wederom, lastig. Als je kijkt naar merken als Rial, Ronal, BBS, OZ, Speedline en hun submerken, weet je dat je ‘veilig’ zit. Deze velgenfabrikanten leveren namelijk ook aan autofabrikanten. Sterker nog, vaak zijn deze velgsoorten van hogere kwaliteit dan de OEM-velgen. Die laatste worden namelijk ook gewoon tegen een inkoopprijs gemaakt.

Prijzen van velgen

Ok, we hebben het over ‘goedkoop’ en ‘duurder’ Maar over wat voor prijzen heb je het dan. Als je kijkt naar een leuke set 19 inch wielen, dan kun je voor 450 euro al klaar zijn. Dan heb je loodzware imitatie-wielen van matige kwaliteit eronder liggen.

Prijs hoge druk gegoten lichtmetalen velg

Een goede, hoge druk gegeten lichtmetalen velg is aanzienlijk duurder. In veel gevallen is dit wat de fabriek er standaard ook onder ligt. Van Renault Clio tot Audi RS6: allemaal is het gegoten. In de aftermarket ben je voor een setje 19” wielen zo’n 1.000 euro kwijt bij de bekende velgmerken.

Prijs Flowformed velgen

Wil je net eventjes wat meer, maar wil je niet je hypotheek aanpassen om een setje velgen te kunnen kopen, dan zijn flowformed velgen een goed optie. Deze velgsoort is met name heel erg veel sterker en een klein beetje lichter dan onder hoge druk gegoten wielen. Als het gaat om de maat 19” ben je zo’n 2.000 euro kwijt voor een setje van 4 wielen. Ja, dat is aanzienlijk meer dan gegoten velgen, maar je hebt ook een hogere restwaarde en, niet onbelangrijk, in veel gevallen: minder reparaties. Vandaar dat veel auto op de Nürburgring (minimaal) met flowformed velgen rondrijden.

Prijs gesmede velgen

Als het gaat om gesmede velgen, kan de prijs alle kanten op gaan. Omdat men graag gesmede velgen wenst, zijn er ook diverse fabrieken die op relatief goedkope wijze gesmede velgen maakt. Ook diverse moderne ‘modemerken’ passen dit toe. Dan heb je al voor 1.500 tot 2.500 euro een setje velgen.

In veel gevallen begint het voor 19” bij zo’n zo’n 3.500 euro of meer. 10.000 euro voor een setje velgen is echt geen uitzondering. Maar ja, als je met je GT3 RS de laatste paar seconden van je ringtijd af wil halen en net wat meer precisie wenst, dan heb je het ervoor over. Dat is de reden dat Manthey Racing dergelijke wielen monteert.

Tip: check even wat je standaard eronder hebt liggen. Het is lang niet altijd het geval dat je standaardvelgen minder goed zijn dan de wielen die je gaat kopen. Sterker nog, vaak is het zonde om een upgrade te doen. Denk aan de Audi RS6 van de vorige generatie: de 21″ wielen zijn gegoten, de 20″ wielen waren gesmeed!

Prachtige gesmdede wielen die niemand standaard wilde hebben

Gegoten wielen tegen een meerprijs

In veel gevallen zijn de standaard kleine wielen van Duitse auto’s ook gesmeed. Althans, tot voor kort. Waarschijnlijk om een zo laag mogelijk gewicht te realiseren. In veel gevallen heb je dus al gesmede wielen (vaak van Fuchs) eronder liggen die zeer licht zijn. Een setje grotere wielen levert dan zelden betere rijeigenschappen op.

Tot zover de fabricageprocessen van velgen. Voor de volgende keer: alles over velgmaten!