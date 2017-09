Maak kennis met de Alcraft GT

Een elektrische Shooting Brake uit Groot-Brittannië, dat belooft wat!

We hopen dat we niet met de zoveelste conceptuele EV te maken hebben waar je uiteindelijk niks (positiefs) meer over hoort, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Bij Alcraft werken namelijk mensen die voorheen hun brood verdienden bij merken als Toyota en Michelin.

De GT moet in 2019 op de weg verschijnen en om de boel een duwtje in de rug te geven is een crowdfunding campagne gestart. De 2+2 krijgt maar liefst 500 liter aan bagageruimte en wordt aangedreven door een drietal elektromotoren. Het gecombineerd vermogen bedraagt 600 pk bij een koppel van 1.140 Nm.

Het sprintje naar 100 km/u is daardoor in 3,5 tellen achter de rug. Bovendien belooft Alcraft een actieradius van 300 mijl, omgerekend zo’n 480 kilometer. Zouden ze al bang worden bij Tesla?