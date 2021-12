Deze autofabrikanten noemden hun modellen simpelweg ‘GT’

Soms is een naam zo voor de hand liggend, dat meerdere merken hem gebruiken. Wij vonden zo veel mogelijk (recente) voorbeelden van merken die simpelweg de naam ‘GT’ gebruikten!

We hebben het vaker over het kiezen van een naam hier op Autoblog. Een nieuwe naam verzinnen is lastig. Cijfers zijn vaak niet zo sexy, maar namen moeten natuurlijk niet rukker in het Spaans betekenen. Automerken die topverkopers hebben, hebben het makkelijk: gewoon dezelfde naam gebruiken die je al jaren gebruikt. Dan heb je ook niet het probleem dat je naam al gebruikt is.

Populaire namen

Al zijn er een aantal namen in de autowereld waar niet zo moeilijk wordt gedaan over kopieergedrag. Historische namen, vaak afkortingen, waar zo veel toepassingen voor zijn geweest vanwege gebruik in oude dagen, dat je die gewoon kunt gebruiken. Een goed voorbeeld is GT. Van origine de naam voor Gran Turismo en vaak wordt deze gebruikt in combinatie met andere zaken (GT3, GTO, GTS et cetera), maar simpelweg ‘GT’ is toch een populaire combinatie. Dat heeft trouwens ook een marketingtechnisch goede reden: welke is het nou? Je wordt eigenlijk gedwongen om erbij te noemen van welk merk de auto is. Daarom duiken we eens in de merken die deze marketingtruc aandurfden. Er zullen vast meer zijn, maar dit zijn een tiental voorbeelden.

Alfa Romeo GT

We beginnen bij een auto die je met een beetje spaargeld nog zou kunnen bezitten ook. Alfa Romeo kent een historie met de naam GT, maar voegde er bijna altijd wat aan toe. Denk aan GTV of GTV6. Voor de generatie die we in 2003 leerde kennen werd alles achterwege gelaten en simpelweg de naam Alfa Romeo GT gekozen. Naast de marketingredenen is de naam GT voor een lekker luxe middenklasse coupé, eventueel met V6, eigenlijk perfect.

ATS GT

Dat geldt niet voor de volgende creatie – een auto die eigenlijk zo snel weer verdween als dat ‘ie kwam. Het merk Automobili Turismo e Sport is eigenlijk stokoud, maar in 2017 kwam het merk terug met een Italiaanse supercar. Tenminste, de naam en wat touches naar Italiaanse heritage moest je dat doen geloven, want de basis en motor waren van de McLaren 650S. Daar werd een compleet eigen koetswerk overheen gegooid (minus de deuren en spiegels en het dak, die zijn gewoon van de McLaren) om tot een auto te komen die simpelweg ATS GT heet. Niet de beste naam als je merknaam ook al een afkorting is, maar wel historisch verantwoord én je moet toch altijd even benoemen dat de GT van een merk is dat marketing wel kan gebruiken.

GT by Citroën Concept

De naam Gran Turismo kun je associëren met de Italiaanse term voor Gran Tourer. Je kunt het ook associëren met de game Gran Turismo. Voor deel vijf kwam Citroën met een bijzondere concept car, die alleen GT heet vanwege de associatie met de game. Want hoe gaaf de dikke supercar van Citroën was, die met een vooruitstrevend waterstofsysteem bijna rijp was voor productie, een dikke roadtrip door Europa lijkt niet weggelegd voor deze supercar. Productie kwam er dan ook helaas niet. Gelukkig hebben we de plaatjes nog.

Ford GT

Misschien wel het meest bekende voorbeeld van de naam GT is van Ford. Ook hier kwam dit vooral door de historie: de GT40 kennen we allemaal van het enorme succes in de duurraces. ’40’ stond voor het feit dat de auto in zijn klasse niet hoger dan 40 inch mocht zijn. Daar had Ford bij de nieuwe GT die we in 2005 te zien kregen geen last van, dus kon simpelweg de naam Ford GT gebruikt worden. Ook hier is het niet bepaald een comfortabele Gran Turismo, maar historisch én marketingtechnisch verantwoord is ‘ie wel.

Kia GT Concept

Kia verraste vriend en vijand met de Stinger in 2017. Deze vierdeurs coupé was helemaal niet des Kia’s: achterwielaandrijving, optioneel met V6 en welhaast een soort premium optie met een Kia badge. De naam Stinger werd voor het eerst gebruikt op de GT4 Stinger Concept, maar deze kreeg een opvolger die al een stuk meer leek op de echte Stinger. Deze heette simpelweg Kia GT.

Maserati GranTurismo

Oké, eigenlijk noem je de Maserati GranTurismo nooit echt bij de naam ‘GT’. Maar wetende dat GT staat voor Gran Turismo, is dat ietwat semantisch. Bovendien is de Maserati GT eens een auto die ook echt voor Gran Turismo-doeleinden gebruikt kan worden. Een luxueus interieur en een fijne 4.7 V8 zorgen voor een auto die niet perse in recordtijden de ‘Ring rondrijdt, maar je wel in kalmte daarheen brengt. De naam is welverdiend voor deze auto.

McLaren GT

McLaren gooide in 2019 even een hard statement de wereld in: zij hebben de GT opnieuw uitgevonden. De McLaren GT is een zelfstandig model, maar uiteraard wel met een welbekende biturbo 4.0 V8 achter de bestuurder. De nadruk bij de McLaren Gran Turismo ligt op luxe, met mooie materialen in het interieur, een iets minder heftige motor vergeleken met de 720S én zowaar een bagageruimte. Deze is niet gigantisch, maar groot genoeg om een golftas mee te kunnen nemen. Die vervolgens pal in het zicht ligt. Een GT met de motor voorin kan vaak rekenen op een prima bagageruimte en zaken als wegligging – waarvoor je vaak een auto met middenmotor kiest – maken minder uit bij een GT. Het idee van McLaren is dus origineel, maar of ze de GT opnieuw uit hebben gevonden?

Mercedes-AMG GT

Bij een Mercedes AMG-model kwam de AMG-aanduiding altijd na het model. Het was dus bijvoorbeeld Mercedes C63 AMG, waar de toevoeging AMG duidelijk moest maken dat het speciaalwerk uit Affalterbach is. Dat veranderde een paar jaar geleden: Mercedes-AMG werd een officieel submerk en vanaf toen werd AMG eerst gebruikt, dus bijvoorbeeld Mercedes-AMG C63. Dat even om uit te leggen waarom het eerste zelfstandige AMG model in jaren luisterde naar de naam AMG GT, waar AMG eigenlijk bij de merknaam hoort. Als je dus de versie zonder S, R, Pro of Black Series neemt, heb je gewoon een Mercedes GT. Ook hier mag die naam best: het is een lekkere Gran Turismo, dus wat dat betreft doen we er niet zo moeilijk over.

Opel GT

Ook Opel mag de keuze van de naam GT spelen op historie. De Opel GT was namelijk een klein sportwagentje in de jaren ’60 en ’70. De naam kwam terug toen Opel met dank aan GM eens tegenwind ging bieden tegen de Mazda MX-5 met een tweezits roadster. Broertjes van de Opel heetten Saturn Sky en Pontiac Solstice, maar Opel koost gewoon voor de naam die ze al hadden: Opel GT. Simpeler kan niet.

Wiesmann GT

De laatste uit deze lijst voor zover wij het even kunnen verzinnen is van Wiesmann. Deze ietwat bizarre retro-coupé uit Duitsland kent toevoegingen als Roadster, MF en andere namen, maar in essence heet het model gewoon Wiesmann GT. Ook hier past dat prima bij de insteek van de auto: een coupé met de motor voorin met een toch vrij hoogwaardig interieur. Bij Wiesmann noem je vaak eerder de naam van het merk dan de naam GT, maar dat is natuurlijk marketingtechnisch ook best een goed verhaal.