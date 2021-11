Hightech Nissan GT-R wordt níet elektrisch

Zelfs hybride is voor de nieuwe hightech Nissan GT-R geen zekerheidje.

Je zou het niet zeggen, maar de huidige Nissan GT-R is inmiddels al weer 14 jaar oud. De auto was echter bij de introductie dermate zijn tijd ver vooruit, dat ‘ie nog makkelijk meekan met de concurrentie.

Niet in de laatste plaats omdat Nissan de auto tussendoor telkens heeft geëvolueerd en fijngeslepen. Zo kreeg de motor meer vermogen, werd de transmissie verbeterd en kreeg het interieur een welkome upgrade. Desondanks beginnen de jaren te tellen en is het tijd voor een nieuwe Nissan GT-R.

Die is volgens het Britse Autocar onderweg. Er gaan al langer geruchten over een geheel elektrische Nissan GT-R. Dat gaat ehter niet gebeuren. Sterker nog, het is niet eens zeker of het een hybride auto wordt!

Hightech Nissan GT-R

Wel kunnen ze bevestigen dat de auto een compleet nieuw platform krijgt. Daarbij moet de komende Nissan GT-R wederom de snelste en meest geavanceerd auto in zijn klasse zijn. In principe kan het huidige model nog goed meekomen, dus dat moet niet al te moeilijk zijn.

Wel is het opmerkelijk dat elektrificatie geen zekerheidje is. Een geheel elektrische Nissan GT-R komt er sowieso niet. Dat bevestigt de CEO van Nissan, Makoto Uchida. De hightech Nissan GT-R zal de meest bijzondere snufjes meekrijgen en de laatste technologieën, maar geen elektromotor.

Styling

Qua styling is het ook even afwachten. Naar alle waarschijnlijkheid wordt net als bij de 400Z gekozen voor een moderne interpretatie van een oud model. Bij de 400Z zijn er styling-kenmerken van de 240Z en 300ZX, bijvoorbeeld.

Er wordt gerept dat de tijden van de R32 weer moeten gaan herleven. Dus een brede, doch vierkante auto met relatief eenvoudige vormen. Goed nieuws, want dat is een van de meest iconische serie van alle GT-Rs’.

Dan het slechte nieuws: verwacht niet dat de auto naar Europa komt. De 400Z is er ook alleen voor de Japanse en Amerikaanse markt. Voor de nieuwe GT-R zal dat niet anders zijn. De uitstoot-eisen zijn dermate streng dat het geen zin heeft voor Nissan om de auto’s erop aan te passen. Zeker niet omdat de markt voor dit soort auto’s al bijzonder klein is en alleen maar krimpt.