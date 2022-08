Man in Formule-auto op snelweg heeft vrij spel [video]

Afgelopen weekend ging een bijzondere video viral. Een Formule-auto op de snelweg!

Het is altijd even opkijken als je een supercar ziet opduiken in de achteruitkijkspiegel. Je slaat je zelf echter voor je kop als een Formule-auto opduikt in diezelfde achteruitkijkspiegel. Want zie je dat nu goed?

In Tsjechië kunnen ze erover meepraten. Een 45-jarige man is voor de tweede keer met een Formule GP2-auto de snelweg opgegaan. In 2019 deed hij dat al eerder en videobeelden gingen viral. Precies hetzelfde gebeurde afgelopen weekend. Nieuwe beelden verschenen op het internet en inderdaad. De man besloot het trucje nog een keer te doen.

Vergezeld met zijn vrienden in onder andere een Lamborghini Aventador SVJ en een Bugatti Chiron maakt de man kilometers op een Tsjechische snelweg in de GP2-auto. Het gaat hier om een Dallara GP2/08, gebruikt in de GP2-periode in 2008. Vandaag de dag kennen we de GP2 als de Formule 2. De auto in kwestie is uitgevoerd met een Marlboro Ferrari livery.

De Tsjechische politie weet wie de man is. Echter kunnen ze door wetgeving niet ingrijpen. In Tsjechië is het zo dat een politie op heterdaad de bestuurder moet kunnen identificeren om ook daadwerkelijk over te gaan tot een proces verbaal. Echter doordat de man een helm draagt is zijn identiteit formeel niet bekend.

Zo lang de man onaangekondigd op de snelweg aan het rijden is en hij toevallig geen politieauto tegenkomt kan dit spelletje in principe gespeeld worden. De Formule GP2-auto werd onder meer gespot op de D4 snelweg tussen Příbram en Dobříš.

Met een Formule-auto de snelweg of überhaupt de openbare weg opgaan mag niet en in het geval van een ongeluk is er geen verzekering die de zaak gaat bijstaan. Maar dat geluid is stiekem wel heel erg vet..