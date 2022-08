Blubberdikke AMG GT C bijna net zo sterk als BS

Maar deze blubberdikke AMG GT C klinkt waarschijnlijk wel beter.

De Mercedes-AMG GT is een wonderlijke auto. Destijds moest de auto het gat opvullen dat de SLS had achtergelaten. Waar de SLS uitbundig, een tikkeltje onhandig en zeer luid was, is de AMG GT efficiënter en doelgerichter. Minder pk’s, maar toch sneller op alle vlakken. Het begon ooit met de AMG GT S en daarna kwamen er een hele hoop verschillende smaakjes. Tip: de instap AMG GT zonder S is snel zat en heeft gewoon dezelfde V8 en transmissie aan boord als de rest.

Mocht je het topmodel willen, moet je even goed opletten. Want elk half uur was er een nieuwe. Na de GT S kwam de GT C en later nog de GT R. Daarboven stond dan de GT R Pro. En aan het einde van de carrière van de GT (en de carrière van AMG topman Tobias Moers) was er de AMG GT Black Series. Maar je kan het jezelf ook makkelijk maken. Pak een GT C en breng ‘m naar AC Performance. Die maken er dan zelf een topmodel van.

Folie?

De basis is zoals gezegd de GT C, die heeft namelijk al de bredere heupen. Vanuit de fabriek is het AMG exterieur Carbon Pakket I gemonteerd. Alle chromen delen en details zijn voorzien van hoogglans zwarte … folie.

Dat klinkt niet chic. Zeker niet bij de Panamericana-grille, die nu ook hoogglans zwart is. Wel chic: die louvres in de wielkasten: helemaal van carbon! Hetzelfde geldt voor de enorme koolstofvezel achtervleugel.

De wielen van deze blubberdikke AMG GT C zijn afkomstig van BC Forged (en dus gesmeed). De afmetingen zijn uiteraard komisch groot: 10,5×20 op de vooras en 12,5×21 op de achteras. De bandenboer zal je welkom heten om de benodigde 265/40 R20 en 325/25 R21-bandjes te monteren.

Daarnaast is zichtbaar dat de auto is verlaagd. Ditmaal met een KW Variant 3-schroefset. Daarmee kun je de hoogte instellen. Dat niet alleen, ook de in- en uitgaande slag van de demping. Het is dus niet alleen verlagen om het verlagen.

Blubberdikke AMG GT C sneller dan de gewone!

Gaat dit apparaat dan ook sneller dan de standaard GT C? Jazeker! De tuner uit Rheinstetten (vlakbij Karlsruhe) heeft namelijk ook de motor onder handen genomen. Wat hebben ze gedaan? Geen idee.

Dat hebben ze niet vermeld, maar wel dat je van 557 pk naar 720 pk gaat! Oh, er is een Capristo-uitlaat gemonteerd (met de standaard AMG-eindstukken).

Dat klinkt niet alleen beter, maar levert vast ook een beter geluid op. Op zich is het totaal erg dik, met een paar zorgvuldig geselecteerde upgrades kun je van je AMG GT C een monster maken. Alleen vragen we ons één ding af: matzwart kan toch écht niet meer?

