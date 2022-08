BMW M3: ‘baanbrekende’ EV mét traditionele uitstraling

De baas van BMW M hint naar een nieuwe M3 die zijn geschiedenis niet vergeet.

We ontkomen er niet aan, steeds meer auto’s zullen elektrisch zijn. Ook de sportmerken moeten er op den duur aan geloven. Verdere regelgeving zal hierin duidelijk zijn. Elk mainstream sportmerk is opwindend, maar de overgang van BMW M lijkt bijzonder aangrijpend. Dit gezien de heilige status van niet alleen zijn historische en huidige auto’s, maar ook de specifieke motoren die ze aandrijven. De M3 is zo’n auto.

BMW M3 is een EV

De BMW M3, zoals we hem al 30 jaar fundamenteel kennen, zal binnenkort op een dag zijn grootste transformatie tot nu toe ondergaan. M-baas Frank van Meel maakt zich niet al te veel zorgen hierover, aldus de Nederlander in een interview met Autocar.

Op een bepaald moment moeten we altijd afscheid nemen van een motor waar we echt van houden

Dat is het verhaal met de M3. Viercilinder, zescilinder, achtcilinder, natuurlijke aanzuiging. Daarna is er afscheid genomen van de atmosferische motor en kwamen de turbomotoren. En elke keer klonk er een enorme kreet in de gemeenschap: ‘Hoe heb je dat kunnen doen?’ Van Meel antwoord daarop dat je op een gegeven moment afscheid moet nemen en nieuwe technologie verwelkomen.

Laatste der Mohikanen

De aankomende M2 ​​Coupé zal de laatste ‘volvette’ M-auto zijn die zonder elektrische ondersteuning rijdt. Ondertussen zal de XM, die ongeveer rond dezelfde tijd arriveert, de eerste M-hybride zijn. En daar begint het mee. Dit zal voor M een historische overgang zijn naar elektrisch rijden.

De volgende is de M5 van de nieuwe generatie die een variant van de geëlektrificeerde V8 van de XM zal gebruiken. En daarna lonkt het vooruitzicht van elektrische her-uitvindingen voor traditionele M-auto’s. Uiteindelijk zullen alle M-modellen volledig elektrisch zijn. Van Meel benadrukt tegen Autocar hierbij dat het merk zich dus voorbereidt om hun auto’s toekomstbestendig te maken. Maar dat zelfs de BWM M3 EV trouw zal blijven aan zijn lang gevestigde formule in de post-benzine tijdperk. Hoe ze dat concreet gaan doen, dat is onduidelijk.