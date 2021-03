MAN TGE 4x4 nu ook met rupsbanden - Autoblog.nl

Kijk, met de MAN TGE 4×4 met rupsbanden kun je handig de restaurantjes op de piste voorzien van Glühwein, Kaiserschmarrn en Germknödels.

Deze winter is het nog rustig in de Alpenlanden met de wintersport. Dit natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar reken maar dat wanneer het weer mogelijk is, wij allemaal zo snel mogelijk een snelle stationwagon regelen en naar Oostenrijk knallen.

Niet alleen wij, heel Europa wacht met smart om tegen betaling van een paar heuveltjes te kunnen glijden. Het is natuurlijk niet alleen de ‘sport’, maar ook de ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan lekker eten en drinken in van die pittoreske restaurantjes. Die moeten wel natuurlijk wel bevoorraad worden. Gelukkig is daarvoor deze speciale conversie voor de MAN TGE 4×4.

MAN TGE 4×4

Voor wie de MAN TGE niet kent, het is de kleinste MAN die er is. In feite is het een Crafter van Volkswagen. Waar de Crafter de grootste bus in het gamma van VW bedrijfswagens is, rondt de MAN TGE het gamma naar beneden af. Bij MAN richten ze zich wel op het iets zwaardere werk. Dat bewijst dit apparaat.









Het is een accessoire die je binnenkort kunt bestellen voor de MAN TGE 4×4. Het idee is vrij simpel. Tijdens normale omstandigheden rijd je gewoon op normale wielen. Als je in de buurt van onbegaanbaar terrein komt, kun je je wielen wisselen met de rupsbanden. Volgens MAN hoeft deze exercitie niet langer te duren dan een uurtje bij de vierwielaangedreven bus.

75 kg per stuk

Natuurlijk, bij Max Verstappen wordt er sneller gewisseld. Maar toch, minder een uur is serieus snel om van je auto een reguliere bus een sneeuwmonster te maken. De rupsbanden wegen per stuk zo’n 75 kg en worden gebouwd door de firma TrackSystems. Met de rupsbanden kun je een topsnelheid halen van 50 km/u. Alleen de eerste drie versnellingen kun je gebruiken met de rupsbanden op de 3 cm verhoogde MAN TGE 4×4.

Officieel is deze auto nog een concept, maar MAN wil deze accessoires daadwerkelijk gaan leveren. Naast een bedrijfswagen-versie, kun je ook een personenwagen variant van de MAN TGE 4×4 voorzien van deze rupsbanden. Zo heb je de ideale taxi- of shuttle-service voor in de alpen.