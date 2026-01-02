Zou jij deze gewaagde optie op je Porsche 911 willen?

Ja? Top, dan kan je deze speciale Porsche 911 kopen op Marktplaats.

Ergens is het mooi dat Porsche je zo veel keuzes aanbiedt. Want zo is er voor elk wat wils. Ook als jij een Porsche wil die eruit ziet als een tennisbal met smurfenwielen. Betaal Porsche genoeg geld, en Porsche doet alles voor je. Ongeacht je smaak.

Porsche 964 Speedster

En is dat iets van de laatste tijd? Nee hoor. Ten tijde van de Porsche 911 964 kon je ook al voldoende keuzes maken. En als jij één van de ultieme 964’s had, de Speedster, des te logischer dat je er het geld voor over had. De Speedster was de nog extremere dakloze 911, met een lagere voorruit en de bijzondere verhoging achter de voorstoelen. Een ode aan de 356 Speedster waar het allemaal begon. De 964 volgt hetzelfde recept, maar dan met de stijlelementen en de motor van de nieuwere 911.

Dat betekent ook dat je de keuze hebt uit nieuwere kleuren en de toen hagelnieuwe ‘Cup’-velgen. Beide heeft deze Porsche 964 Speedster: dit is één van de zeven Speedsters gespoten in Wimbledon Green. Een kleur die de jaren ’80 en ’90 perfect omarmt. Voor de lak van de auto een gave kleur. Maar je kan ook een stapje verder gaan.

Dat doet deze Porsche 964 Speedster door de Cup-velgen in dezelfde kleur te hebben! In deze periode besloot Porsche op meerdere modellen de velgen optioneel mee te spuiten, wij denken direct aan een gele of rode 968 Clubsport met velgen in dezelfde kleur. Op Wimbledon Green op een Speedster kon het dus ook. Het is echt een product van zijn tijd, maar het is wel een gewaagde keuze. Ach, op een auto zo speciaal als deze mag je ook speciaal doen. Zoals gezegd zijn er maar zeven andere Speedsters in deze kleur en -op een exemplaar met alleen de spaken groen gespoten na- de enige met volledig groene Cup-velgen.

De 964 Speedster was bij Porsche de snelste manier om de wind door je haren te voelen in een 911. Hij kon namelijk 260 km/u dankzij een 3.6 liter grote versie van de zescilinder die 250 pk levert. En toen was er nog geen sprake van vierwielaandrijving of automaten: de achterwielen drijven het geheel aan en schakelen gaat met de hand. Lekker puur, lekker Porsche.

Kopen

Speciaal spul dus, van het zijn van een Porsche 964 Speedster tot het zijn van eentje in deze kleur met deze velgen. Deze Speedster uit ’93 heeft 77.388 kilometer geklokt en is in 2023 hier in Nederland beland. Een vrij unieke kans voor Nederland dus. Het is een recept voor een mooie klassieker. Maar ook het recept voor een duur grapje.

Hetgeen bewezen wordt door een vraagprijs van 239.900 euro. De 964 zit wel ietwat in de lift, dus de 964 Speedster al helemaal. Toch lijkt dit wel één van de meest bijzondere exemplaren en dus is de prijs niet voor de poes. En die velgen zijn op zijn minst ietwat smaakgevoelig. Durf jij het aan? Meld je dan zo snel mogelijk op Marktplaats.