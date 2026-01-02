Hier, een 911 Dakar-alternatief voor de kleine portemonnee

We snappen het best als een Porsche 911 Dakar een beetje te duur is en was, dus hier is een oplossing.

Het idee van de Porsche 911 Dakar en Lamborghini Huracán Sterrato is volkomen geschift. Tenminste, vanuit marketingperspectief. Vandaar dat er van beide maar een beperkt aantal is. En om de schade een beetje te beperken, is daarom ook voor beide modellen een nogal exorbitant prijskaartje vastgesteld. Bij Porsche kreeg de Dakar een vanafprijs van 299.900 euro en zaten alleen de Sport Classic en de GT3 RS er nog boven.

Dakar op budget

Terwijl het idee van de Porsche 911 Dakar eigenlijk retesimpel is. Pak een Carrera, zet hem iets hoger op zijn veren, plak er dikkere banden onder en voeg er wat ruig uitziende offroad-modificaties aan toe. Kind kan de was doen, toch? Dat moesten ze gedacht hebben bij Kuhl Racing uit Japan. Die presenteren een alternatief voor de Porsche 911 Dakar voor de iets kleinere portemonnee.

Ontmoet de Kuhl Outroad op basis van de Toyota GR86. De tuner beweert ten eerste dat dit een vuist is tegen de bekende Japanse tuning-scene. Waar een auto niet laag genoeg bij de grond kan liggen, het liefst met een dikke portie camber. Niks van dat alles met de Outroad. Unieke en originele styling met het potentieel om overal een lekkere drift te kunnen leggen, zo belooft Kuhl.

Zoals je kan verwachten staat de Kuhl Outroad ietsje hoger op zijn poten. 3 inch om precies te zijn, zo’n 7,6 centimeter. Om de wielkasten en bumpers te beschermen zijn daar allemaal plastic beschermers aan toegevoegd, alsook natuurlijk beschermingsplaten onderop de auto. Dit zodat het zooitje zo goed mogelijk heel blijft als je een potje gaat crossen op het onverharde. De spatbordverbreders voegen 25 mm toe aan de breedte van de auto.

Nog iets wat Kuhl lijkt geleend te hebben van de Dakar met de GR86 Outroad: een dakrek voor je proviand en bijvoorbeeld een reservewiel en rijplaten. Wat je ook ziet op de betere offroaders.

Zoals altijd kan je kiezen wat je wel en niet wil, want je moet de GR86 zelf aanleveren. De bodykit en alles wat daarbij hoort kost omgerekend 3.888 euro, dus optisch ben je snel klaar. Opties om de auto wat ruiger te laten ogen, zoals de beschermers, het dakrek en de stickers, kosten alles bij elkaar zo’n 5.742 euro.

De extra verhoogde vering die als schroefset onder de Kuhl Outroad wordt gelegd, in combinatie met ECU-tuning en nieuwe remmerij moet 11.180 euro kosten. Het gaat om Japanse prijzen, waar een GR86 trouwens slechts 16.000 euro kost (omgerekend). Voor zo’n 37.000 euro heb je dus al dit toffe Dakar-alternatief, met een gelijkwaardige motor minus twee cilinders.

In Nederland ben je aangewezen op wat het kost om deze bijna 20.000 euro aan onderdelen vanuit Japan over te laten vliegen, naast het moeten kopen van een tweedehands GR86 daar hij niet meer te bestellen is. Op Marktplaats lukt je dat voor zo’n 50.000 euro. Duur, maar je kan drie keer deze Outroad kopen voor één Dakar. Koop dan!!