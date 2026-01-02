EV-pionier wordt na 16 jaar uit productie gehaald

Een nogal onverwacht 16-jarig bestaan voor deze EV-pionier komt nu echt ten einde, maar ook weer niet.

Het einde van de jaren ’00 was een keerpunt voor alternatieve aandrijving. Je had de Prius, die aantoonde dat auto’s voor milieuliefhebbers een hot item werden. Kan zo’n hybride nog een stapje verder gaan? Ja hoor, het werd zelfs steeds meer gemeengoed om een auto te hebben die geen uitstoot creëert. Tussen de Tesla Roadster en de Nissan Leaf bleek het ineens wel te kunnen. Hybride was echter nog steeds het toverwoord, naast gewoon laten blijken dat je ecologisch goed nadenkt.

Fisker Karma

Een goed voorbeeld daarvan was de Fisker Karma. Een auto die aan alle voorwaarden voldeed om goed te kunnen scoren. Het was een hybride, maar niet op de ‘gebruikelijke’ manier. Het was een EV met range-extender, iets wat we nog veel meer zouden gaan zien. De Karma was volledig elektrisch aangedreven en had ook een kleine volledig elektrische actieradius, maar met een benzinemotor die de batterij kan bijladen. De benzinemotor is dus niet aan de wielen verbonden. De Karma was meer dan dat. De binnenkant was veelal gemaakt van ecologisch verantwoorde materialen, om de milieu-impact zo klein mogelijk te maken.

Misschien nog wel het meest in het oog springende deel van de Fisker Karma: hoe ‘ie eruit ziet. Niet geheel verrassend is het een fraaie auto, want zoals de naam doet vermoeden is hij ontworpen en bedacht door Henrik Fisker. Die natuurlijk een portfolio aan toppers op zijn naam heeft staan. De Karma werd onthuld als concept in 2008 en ging de markt op in 2009, waarna je hem daadwerkelijk kon kopen. Wat mondjesmaat gedaan werd.

Fisker en Karma

Daarna werd het wat lastig. Na 2012 werd de Karma weer uit productie gehaald en ging Fisker verder met een paar concepts die leken op de Karma, waarna het merk zich vanaf eind jaren ’10 ging richten op de veelbelovende doch geflopte Ocean. Maar eigenlijk is de Fisker Karma nooit uit productie geweest. Want Fisker pakte de merknaam, maar het model Karma werd overgekocht door een andere Amerikaanse firma. En die stichtten Karma Automotive, waarna de Fisker Karma werd omgedoopt tot Karma Revero. Initieel door gewoon een nieuw logo op de Fisker Karma te plakken.

Middels een flinke facelift heeft Karma het daardoor vrij lang volgehouden om de Revero te blijven verkopen. Lang niet zo succesvol als de initiële release van de Fisker Karma, maar het kon wel. Alleen het was duur, alle voordelen waren vervallen omdat het officieel slechts een PHEV is (voor zover de fiscus weet) en het een vrij duur apparaat werd. Maar goed, blijven proberen dus.

Laatste Karma Revero

Dat proberen is nu echter ten einde, voor de Karma Revero dan. Het bedrijf maakte bekend dat dit groene exemplaar met de bijnaam Aeterna de allerlaatste Revero is. Deze is net voor de jaarwisseling gebouwd. Daarmee komt er een eind aan de carrière van de Fisker Karma, nog nét in 2025. En ze hebben er een fraaie uitvoering van gemaakt, dat dan weer wel.

Hoe veel Revero’s er gebouwd zijn wordt niet concreet, maar over een spanne van zo’n 8 jaar zou het gaan om zo’n 1.000 stuks. Da’s niet veel, maar Karma lijkt vastberaden. Want dit mag dan wel de laatste Revero zijn, het is zeker niet de laatste Karma.

Karma-gamma

Want Karma heeft nog een reeks auto’s die te zijner tijd zouden moeten verschijnen. Zo kon collega Bas begin vorig jaar melden dat Karma een coupé genaamd Amaris onthulde, maar ook een SUV en een auto die de Revero direct lijkt op te volgen genaamd Gyesera behoren tot het assortiment.

Vooral dankzij die laatste is de spirit van de Revero nog levend, sterker nog, het lijkt er sterk op dat vrijwel dezelfde mallen gebruikt zijn. Waarom het dan toch gaat om het ‘uit productie halen’ van de Karma? Omdat de techniek wel eindelijk een flinke opfrisbeurt krijgt. Het blijft een EREV-aandrijflijn, met naar verluidt een BMW-viercilinder als nieuw aggregaat. Het is nooit bevestigd met welk vermogen of überhaupt welke motor het is, maar het klinkt alsof het de B48 moet zijn. Karma belooft bijna 130 kilometer puur elektrische range.