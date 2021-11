Manhart MH2 450 is warmhoudertje tot M2 komt

Dat een warmhoudertje ook erg smakelijk kan zijn, bewijs de Manhart MH2 450.

Het is bijzonder attent van BMW om ook aan de petrolhead te denken. Uiteraard moet het merk uit Beieren met zijn tijd meegaan en zich hoofdzakelijk richten op het ontwikkelen van elektrische auto’s. Daarnaast zijn premium crossovers erg populair, dus logisch dat BMW een range van X1 tot X7 in de prijslijsten heeft staan.

De 2 Serie is dus speciaal voor de petrolhead. De 1 Serie is tegenwoordig voorzien van voorwielaandrijving. De 2 Serie Coupé van de G42-generatie heeft zoals een BMW het betaamt achterwielaandrijving. Nog een bonus: een zes-in-lijn benzinemotor is mogelijk! Veel meer BMW wordt het niet. Uiteraard wachten we met smart op de M2, maar tot die tijd is deze Manhart MH2 450 een goed warmhoudertje.

Manhart MH2 450

De eerste exemplaren rollen nu van de band in de fabriek in San Luis Potosi. Jazeker, net als Sergio Pérez is de M240i afkomstig uit Mexico. Maar ja, ook Bratwurst kun je een Mexico fabriceren, het smaakt nog altijd Duits. En veel Duitser dan deze Manhart wordt het niet. De basis van de Manhart MH2 450 is de M240i Coupé, het topmodel van de spiksplinternieuwe BMW 2 Serie.

Manhart geeft al aan dat dit een heus project gaat worden. Dit zijn slechts de eerste onderdelen die ze ‘gemonteerd’ hebben. We zetten dat tussen haakjes, want het bescheiden aantal afbeeldingen lijken te zijn bewerkt. De motor is aangepakt middels een MHtronik-module. Daarmee stijgt het vermogen naar 450 pk (vandaar de naam) en het koppel naar 650 Nm. Voor de context: standaard is dat 375 pk en 500 Nm. BMW heeft dus flinke reserves in dat blok zitten.

Upgrades

Verder zijn er diverse upgrades van de tuner uit Wuppertal mogelijk qua uitlaat. OPF-delete, downpipe met sportkats, downpipe zónder katalystor, Klappen-auspuff of een edelstalen sportuitlaat met partikelfilter: het is allemaal mogelijk. Houd er wel rekening mee dat door de uitlaat-upgrades de auto twintig jaar terug in de tijd kan gaan qua uitstoot. APK- en TüV-goedkeuring zijn dan ook een dingetje. Maar voor circuitgebruik is het een mogelijke upgrade.

Qua exterieur zijn de wijzigingen geen verrassing. De Manhart MH2 450 heeft goede stickers en extra carbon op de voorbumper en achterklep. Het geheel wordt afgemaakt met 20 inch Manhart Concave One-velgen. Prijzen en beschikbaarheid worden ter zijner tijd bekendgemaakt.