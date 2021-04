Manhart MH2 500 Limited heeft 350 Nm per wiel* - Autoblog.nl

*per achterwiel. Met weinig ingrepen is de Manhart MH2 500 Limited enorm veel sneller dan het origineel.

Het is altijd interessant als een fabrikant ervoor kiest om een te sterke motor te gebruiken en deze iets te beteugelen. Er kunnen diverse redenen voor zijn. Soms is het goedkoper om een krachtigere motor te beteugelen dan een bestaande motor sterker maken.

Een groot voordeel is de betrouwbaarheid. Sterkere onderdelen blijven over het algemeen langer heel. Ook scheelt het wat qua ontwikkelingskosten. Zeker als het gaat om auto’s waar er geen honderdduizenden van verkocht worden, zoals de BMW M2 Competition.

S55 motor

De eerste generatie had een gekietelde N55B30T0-motor met één turbo. Dat is eigenlijk de 135i motor, maar dan met iets meer vermogen en koppel. Voor de M3 Competition haalde BMW Motorsport de S55B30T0-motor uit de kast. Dat is een sterkere variant van die motor met twee turbo’s. Om de auto goed te positioneren werd het vermogen beteugeld tot 411 pk, in plaats van de 431-450 pk die de M3 en M3 Competition leveren.













Maar ja, als je gaat tunen kun je gemakkelijk veel potentieel aanspreken. Dat is precies wat er gebeurd is met deze Manhart M2 Competition. Normaal gesproken heeft Manhart een compleet arsenaal aan accessoires en tuningspulletjes voor diverse M2 producten. In dit geval laten ze zien wat je kan bereiken als je M2 Competition met bescheiden middelen wilt upgraden.



















Verdere quirks & features Manhart MH2 500 Limited

De Manhart MH2 500 Limited ligt lager op zijn buik dankzij een set verlagingsveren van H&R. Daarnaast zijn er diverse koolstofvezel goodies in de vorm van een splitter, spoiler en diffusor. Volgens Manhart is het carbon geïnspireerd op de spulletjes die je krijgt op de BMW M2 CS. Het geheel wordt afgemaakt door 20 inch ‘Manhart Concave Light’-velgen. In dit geval zijn ze uitgevoerd in Gumetal Gray.











Dan de motor van de Manhart MH2 500 Limited. Ze hebben de S55 voorzien van een nieuwe MHTronik-module. Het vermogen bedraagt nu 518 pk en het koppel is nu 700 Nm. Om het af te maken is de snelle M2 voorzien van vier vuistdikke (100 mm) eindpijpen met Manhart-einddemper. Kortom, upgrades die sterk doen denken aan de AC Schnitzer M2 Competition:

Over de prijs wordt niets gezegd. Wel gaat de Manhart MH2 500 Limited zijn naam eer aan doen. Er worden namelijk maar 10 van gebouwd. Gelukkig kun je veel onderdelen ook gewoon los bestellen op de website van Manhart.