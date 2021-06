Mansory Urus met een paars interieur, waarom ook niet - Autoblog.nl

Het spijt ons om deze dag te beginnen met braakneigingen. Maar deze Mansory Urus in het paars wilden we je toch niet onthouden.

Een merk als Lamborghini staat nu niet bepaald bekend om subtiliteit. Met de Urus kun je een behoorlijk maffe SUV als daily driver rijden. Alsof deze auto van zichzelf al geen aandachtstrekker is, kun op de deur kloppen bij diverse tuners. Waaronder Mansory. Ben je echt in een lollige bui en wil je ook de clown uithangen in het interieur, dan heeft de tuner dé oplossing voor je.

Deze Mansory Venatus Urus is voorzien van een paars interieur. Niet alleen het stuurwiel of de stoelen. Of een stukje van het dashboard. Nee, alles is paars. Tot de vloermatten toe. Je zou toch haast denken dat diegene die dit gekozen heeft op z’n minst straalbezopen was. Of paars is gewoon de favoriete kleur van deze persoon.

Om je netvlies toekomstige trauma’s te besparen, deze Mansory Urus met een paars interieur ga je niet zomaar tegenkomen. Een klant in Qatar heeft de SUV zo samengesteld. De Duitse tuner is er maar wat trots op. Begrijpen we wel, ze laten duidelijk zien wat er zoal mogelijk is. Hoe gek je wensen ook zijn. Excuseer ons nu even, ik voel me niet zo lekker.