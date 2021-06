Niet automatisch weer een zakelijke leaseauto? - Autoblog.nl

Er wordt massaal thuisgewerkt en dus ligt de zakelijke leaseauto onder een vergrootglas Hoe ga je als bedrijf om met dit ‘nieuwe normaal’?

Thuiswerken is in een rap tempo de norm geworden en dat gaat het waarschijnlijk blijven ook. Bijna een kwart van de thuiswerkers wil namelijk ook na corona thuis blijven werken. Dit heeft consequenties voor de manier waarop je als bedrijf het vervoer van je werknemers regelt en dus invulling geeft aan de mobiliteitsvraag.

De onbelaste reiskostenvergoeding voor je werknemers mag je alleen verstrekken wanneer er daadwerkelijk reiskilometers worden gemaakt en deze reiskostenvergoeding valt dus voor veel mensen (gedeeltelijk) weg! Dit levert nieuwe vraagstukken op.

Gemiddeld kost een leaseauto €9.000 per werknemer per jaar. De vraag is of alle werknemers dat nog wel nodig hebben op het moment dat er op grote schaal thuisgewerkt wordt. Daar komt bij dat leasecontracten vaak niet flexibel zijn. Dat kan dus efficiënter. Voor de genoemde €9.000 zijn er ook een hoop andere mogelijkheden.

Driven – onderdeel van de Louwman Group – biedt een oplossing voor de veranderende behoeftes op dit vlak. Sterker nog: Driven biedt een hele reeks oplossingen, afhankelijk van de situatie van je bedrijf. Maatwerk dus. Driven helpt ondernemers in drie stappen: van onderzoek, naar advies tot implementatie. Daarbij wordt er gekeken naar de bedrijfsdoelstellingen, maar ook naar de behoeften van de individuele werknemers. Hoe zet je mobiliteit zo efficiënt mogelijk in zodat je kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen?

Deze mobiliteitsprovider biedt de mogelijkheid om (deel)auto, fiets en OV te combineren in één overzichtelijk pakket. Daarnaast zijn ook de looptijden flexibel, van één dag tot onbeperkt. Om dus te komen tot een persoonlijke oplossing die voor het hele bedrijf werkbaar is en past binnen de bedrijfsdoelen. Meer weten? Op de website van Driven vind je alles over de mogelijkheden die zij jouw bedrijf kunnen bieden.