Deze Lotus was van Jan Lammers maar kan nu van jou zijn - Autoblog.nl

Vandaag is rood… de kleur van Jan Lammers.

Er zijn diverse legendarische Lotussen, maar de Elan valt daar niet onder. Het is een ietwat verguisd model. Als voorwielaandrijver was de Elan een beetje een vreemde eend in de Lotus-bijt. De auto kreeg ook niet echt een waardig einde, want de Elan eindige zijn levenscyclus met een Kia-logo. De Koreanen wilden daarmee hun merk op een wel erg letterlijke manier een nieuw elan geven.

De Elan is misschien niet de beste sportauto die het merk ooit gebouwd heeft, maar een voorwielaangedreven Lotus is alsnog een Lotus. En een Lotus staat altijd garant voor rijplezier. De Elan heeft daarom zeker liefhebbers. Onze hoofdredacteur bijvoorbeeld, maar ook Jan Lammers. Hij was van 1992 tot 1996 de bezitter van een Lotus Elan. En als een gevierd coureur wat in een sportwagen ziet, wie zijn wij dan om deze auto af te kraken?

Jan Lammers heeft in zijn rijke carrière ook nog in een Lotus geracet. In 1997 deed hij namelijk mee aan de 24 Uur van Le Mans in een Elise GT1. De Lotus begaf het echter na 121 ronden, waardoor Lammers en zijn teammaten een DNF achter hun naam kregen. Hopelijk had hij met deze Elan betere ervaringen.

Voordat Jan Lammers op Le Mans verscheen met een Lotus Elise, bezat hij dus een Lotus Elan. Om precies te zijn het rode exemplaar dat je hier op de foto’s ziet. Jan was destijds voor de sterkste van de twee varianten gegaan, de SE. In deze versie levert het Isuzu-blok 158 pk. Dat is voldoende, aangezien het gewicht maar 1.067 kg is.

Na Jan Lammers heeft de Elan nog één andere eigenaar gehad, die het grootste gedeelte van de 67.340 km voor zijn rekening heeft genomen. Jantje Lammers zelf had er destijds namelijk maar weinig in gereden. Zou een voorwielaandrijver dan tóch niet zijn ding geweest zijn?

De verkoper wil €14.950 hebben voor deze Elan met een bekende eerste eigenaar. Meer foto’s en info vind je op de Marktplaats-advertentie van deze Lotus.