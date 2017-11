Marcheer naar Limburg en koop tig militaire voertuigen

Je moet er maar zin in hebben.

Wie eens wat anders zoekt dan een Golf of een 3-serie moet misschien even een kijkje nemen in Thorn. Daar wordt t/m 21 november namelijk het een en ander geveild door Troostwijk.

Hoewel er op de gehele veiling meer dan 4.000 producten staan, is er geen een categorie zo goed vertegenwoordigd als die van de leger materialen. Maar naast eindeloze verzamelingen containers, kleding en veldbedden kun je er ook prima een paar trucks kopen die oorspronkelijk bij het Amerikaanse leger vandaan komen.

Neem bijvoorbeeld de Dodge Power Ram pick-up uit ’81 die niet alleen rijdt, maar ook gewoon al op Nederlandse papieren staat. Helemaal handig is dat er zelfs een LPG-installatie in hangt, zodat je lekker goedkoop de pomp kunt verlaten. Aan de andere kant, er ligt wel een 5,2-liter V8 in die allesbehalve zuinig is. Heb je minder zin in zo’n smerige zuipschuit, dan is een ouderwetse ambulance misschien iets interessanter om op te bieden. De Dodge WC64 KD beschikt over een zescilinder benzinemotor en komt regelrecht uit de tweede wereldoorlog. Ondanks zijn leeftijd schijnt ook deze wagen gewoon te rijden.

Willen we iets grover geschut, dan moeten we uitwijken naar de zeswielers die er aanwezig zijn. Zo staat er een gigantisch ‘rijdend theater’ en zijn er meerdere vrachtvoertuigen aanwezig die absoluut niet bang zijn om een beetje te werken. Tenslotte is geen legerveiling compleet zonder de oude vertrouwde Willys Jeep.

Overigens hoef je geen angst te hebben voor hoge bedragen. Op het moment van schrijven staat het hoogste bod van de genoemde voertuigen op € 6.700. Dit bod is uitgebracht op —je raadt het al— de Jeep.