Quote 500: de rijkste automannen van 2017

De hoogste tijd om met onze neus in hun geldzaken te duiken.

Dat er in een jaar tijd een hoop kan veranderen, zullen de dames en heren in deze lijst je gerust op het hart willen drukken. Veel mensen zijn wederom rijker geworden, maar qua positie gedaald. Dat komt vooral doordat er dit jaar ook Nederlanders zijn toegevoegd aan de lijst, die niet in Nederland wonen. Maar goed, laten we eens bekijken hoe ze het er afgelopen jaar vanaf brachten. Wil je de voorgaande edities er alvast even bijpakken, zodat je de boel zelf kunt vergelijken? De jaren 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 zijn slechts één klik van je verwijderd!

#10. Wijnand Pon: 1,8 miljard

De VAG-importeur prijkt al jaren bovenaan het lijstje van rijke automensen en dit jaar is geen uitzondering op die regel. Maar waar zijn vermogen in de voorgaande jaren op 1,7 miljard bleef steken, had hij zijn zaakjes afgelopen jaar iets beter voor elkaar. Ondanks dat zijn vermogen stijgt naar 1,8 miljard zakt hij een aantal plaatsen op de ranglijst en eindigt hij op #10. Familieleden Ingrid en Ben moeten het met 405 miljoen en 290 miljoen respectievelijk doen, waarmee ze op #70 en #103 terechtkomen.

#16. Wim van der Leegte: 1,3 miljard

De commissaris van Nedcar had wederom een goed jaar op financieel gebied. De man die in 2015 voor het eerst negen nullen op zijn bankrekening had staan, zag zijn vermogen afgelopen jaar verder stijgen naar 1,3 miljard. Bewijst maar weer dat het toch best aardig gaat in Limburg.

#25. Evert Louwman: 1 miljard

Wat krijgen we nou? Die Evert heeft er dit jaar gewoon een extra nul achter weten te plakken! De baas van het automuseum in Den Haag verliest desondanks een aantal plaatsen op de lijst, waardoor hij op #25 uitkomt. Ach ja, die miljard is in ieder geval bereikt.

#35. Harold & Corinne Goddijn: 770 miljoen

Hoewel ze niet regelrecht aan de auto-industrie zijn verbonden, zijn de Goddijntjes een onmisbaar goed. En met 770 miljoen aan TomTom geld blijkt dat ze het nog niet eens zo onaardig doen. Mede-oprichter Peter-Frans Pauwels doet het in z’n eentje ook prima: hij staat met 385 miljoen op #74. Pieter Geelen, nog een mede-oprichter, kan met 275 miljoen ook aardig vertoeven en staat op #109. Alexander Ribbink is de laatste op de lijst die zijn naam aan de kaartenbouwer mag verbinden, maar met 80 miljoen aan vermogen staat hij slechts op #435.

#86. Job van Vliet: 330 miljoen

De oprichter van Inter-Sprint heeft eveneens een goed jaar achter de rug. Waar zijn vermogen vorig jaar nog geschat werd op 275 miljoen, heeft hij flinke stappen gezet om daar nog wat extra vaart achter te zetten. Inmiddels heeft de bandenman meer dan 300 milli’s op de bank. Echter geldt ook voor Job dat hij aardig wat plaatsen zakt op het lijstje. Sterker nog, van #69 naar #86 mag je gerust een duik noemen.

#100 – #200

Achter Ben Pon is de eerste man in de honderdtallen Rolf Lauret. De man van AutoBinck en SnappCar krijgt er zo’n 20 miljoen bij en eindigt met 280 miljoen op plaats #106. Het vermogen van Arnold de Haan, bekend van De Haan Minerale Oliën, wordt geschat op zo’n 190 miljoen, wat hem plek #164 van de Quote 500 brengt. Ton Koole is de laatste rijke stinkerd tussen de 100-200. Met 175 miljoen eindigt de transporteur op #196.

#200 – #300

In de tweehonderden is het wat drukker, te beginnen met Frans van Haren. Als vervent verzamelaar heeft hij maar wat graag pegels over voor mooie bolides en met 165 miljoen (#212) achter zijn naam kan hij zijn hobby nog wel even volhouden. Frans wordt op de voet gevolgd door Arie Miedema, bekend van de Tinq. Of nou ja, met 165 miljoen flappen (#214) heeft hij praktisch gezien evenveel geld als de stratenmaker. Ger Ruijters van Q-Park staat met 160 miljoen op #226.

Engel Ames (van Amega) behoort eveneens tot de velen in deze lijst die een duikvlucht nemen. Toch zal ook hij hier niet teveel om treuren, aangezien zijn vermogen doorgroeide tot 155 miljoen (#231). De familie Van Adrighem, bekend van hun hijskranen, bezetten met een vermogen van 145 miljoen gezamenlijk plek #247. Karel Bos (van Bosal) staat met 130 miljoen op #273. De hekkensluiter van de autobranche in de tweehonderden is Leon van Beukering, die dankzij door de jaren maar liefst 120 miljoen aan vermogen verwierf bij Europcar.

#400 – #500

Veel lager in de lijst, op plek #402, vinden we Eric Berkhof. De algemeen directeur van de Van Mossel Automotive Groep zag zijn vermogen afgelopen jaar groeien naar 85 miljoen. Tenslotte is daar Nol van Vliet, die zijn intrede in de lijst van vorig jaar weet te behouden maar wel bijna 60 plaatsen daalt. Hoe dan ook stijgt zijn vermogen naar 80 miljoen, waarmee hij #439 claimt.

Doen ze toch best prima zo, met z’n allen.

