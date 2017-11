Mamma mia! Giulia Quadrifoglio verliest zijn handbak

Nou, fijn.

Spijtig nieuws op de dinsdagavond: Alfa Romeo trekt de stekker uit hun handgeschakelde Giulia QV. Althans, zo vertelt een mailtje dat vandaag verspreid werd aan het dealernetwerk van FCA en wij via ‘de onbekende man met de regenjas’ binnenkregen. Volgens het bericht is het eind januari 2018 uit met de pret en kan de Quadrifoglio (rijtest) daarna niet meer worden besteld.

Alfa Romeo heeft deze dramatische beslissing genomen op basis van een aantal redenen, waarvan er maar één lijkt te rijken naar de kern van het probleem. Het is simpelweg een kwestie van dalende interesse binnen het segment. Waar Alfa Romeo tot een van de terechte uitverkorenen behoorde, zien inmiddels zelfs zij er geen nut meer in om de productie van handgeschakelde toppers voor te zetten. Daarnaast doet de automaat alles net een stukje sneller (goh!) en schijn je met die flippers achter het stuur evengoed ‘ongeëvenaard rijplezier’ te kunnen hebben. Prima alternatief dus! *kuch*

Voor wie nu ineens de drang voelt om zo’n geluksklaver op de kop te tikken is er verrassend genoeg goed nieuws. Momenteel staan er namelijk nog vijftien handgeschakelde Giulia Q’s verspreid over Europa. En vrees niet, want naast dit vrij beperkte aantal zijn er nog twintig productieplaatsen over. In beide gevallen geldt echter het eeuwenoude gezegde: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’

Is deze beslissing helemaal verrassend? Absoluut niet. Toch hoopten we stiekem dat Alfa de rebel uit zou blijven hangen, al was het alleen maar voor het plezier van hun kopers en fans. Nu blijkt dat ook zij de handbak proberen dood te knuppelen alsof het een pasgeboren zeehond is, kunnen we onze teleurstelling maar met moeite verbergen.