Max Verstappen gaat vanaf nu iedere wedstrijd winnen

Of, laten we het anders zeggen. Het zou -volgens Helmut Marko- in elk geval tot de mogelijkheden gaan behoren dat Max Verstappen gaat winnen, want de motorproblemen van de Red Bulls zijn opgelost.

Wat een start van het nieuwe seizoen hè, in de Formule 1. En wat een voorpret. Eindelijk had Lewis Hamilton eens niet het voordeel van de snelste auto en kon iemand anders er ook eens met de knikkers vandoor. Dus dat was handen wrijven voor de fans van Max Verstappen, nu zou hij al vóór Koningsdag wereldkampioen kunnen worden.

Dachten ze. Ze hadden er alleen niet op gerekend dat de Ferrari’s ineens als de spreekwoordelijke brandweer gingen, met Charles Leclerc voorop. De dekselse Monegask won de eerste en derde race met overmacht, alleen de tweede race was een prooi voor Max Verstappen.

En erger nog, die k*l*re Red Bull viel twee keer stil, waardoor de grote Max Verstappen maar 1 keer punten kon halen. Daar hadden ze verdorie geen Max-outfit op Verstappen.com voor besteld! En dat abonnement op Ziggo -voor het commentaar van Albert Mol en Mattie Valk- hebben ze ook niet voor verliespartijen afgesloten.

Er is goed nieuws voor hen, Honda heeft het lek boven en Max kan weer meedoen om de prijzen. Zegt Red Bull adviseur Helmut Marko althans.

Max had problemen met de benzinetoevoer

De motor van Honda Red Bull Powertrains is volgens hem op zichzelf hartstikke betrouwbaar, maar de brandstofvoorziening is dat niet. Volgens Marko viel Max Verstappen stil dankzij een gebarsten brandstofleiding. Die knapte onder hoge druk, veroorzaakt door het zogenaamde porpoising.

Honda heeft het probleem nu dus gelokaliseerd en opgelost. Daarmee zou er nu dus een einde moeten komen aan de uitvalbeurten van Max en kan hij op jacht naar de 5 (VIJF!!) mannen die in het klassement voor hem staan.

Laten we het in vredesnaam hopen en niet in de minste plaats voor de 23.490.221 Nederlandse Formule 1-fans die heus niet alleen kijken vanwege het succes van Max Verstappen.

Voor hen moet er ook iets leuks overblijven om naar te kijken natuurlijk.