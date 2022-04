Toto Wolff over Ferrari: nog nooit eerder gezien

Het plotselinge dominante Ferrari schetst ook de verbazing bij Mercedes teambaas Toto Wolff.

We zitten pas drie races in het nieuwe Formule 1-seizoen en nu al is het spanning en sensatie. De plotselinge dominante snelheid van Ferrari en de vooralsnog langzame Mercedes zijn een twist die niemand zag aankomen. Toto Wolff kan niet anders dan zijn petje afdoen voor Ferrari, volgens hem hebben we zoiets niet eerder meegemaakt in de Formule 1. Dat zegt de Mercedes-man in gesprek met het Spaanse AS.

Volgens de Oostenrijker is het ongekend dat Ferrari plots zoveel snelheid heeft gevonden. Niets dan felicitaties voor het Italiaanse raceteam, aldus Wolff. We zitten vroeg in het seizoen en Toto is nog mild. Eens kijken wat er nog overblijft van felicitaties als de helft van het seizoen nadert en Mercedes mogelijk meer snelheid gevonden heeft.

Charles Leclerc is leider van het wereldkampioenschap met een fikse voorsprong. Uit de eerste drie races kun je opmaken dat Max Verstappen zijn sterkste concurrent is. Maar dan moet je niet tweemaal uitvallen. Voor Red Bull Racing is er werk aan de winkel om te voorkomen dat Leclerc het WK op eenvoudige wijze weet binnen te slepen.

Toto Wolff zegt verder dat Ferrari in het verleden ongeveer 14 pk tekort kwam en nu opeens 14 pk overheeft. Een ongekend grote vooruitgang, bereikt in een korte tijd.

Aankomend weekend gaat deze soap verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna. Eens kijken of Ferrari wederom de rest van het veld het nakijken geeft.