Max Verstappen voelt geen druk voor de GP van Zandvoort

Max Verstappen met twee vingers in de neus over de finish in Zandvoort? De Nederlander voelt weinig druk.

Vorig jaar deed Max Verstappen waar alle aanwezige fans alleen maar van konden dromen. De Formule 1 Grand Prix van Nederland winnen! Als Verstappen ook dit jaar weer de overwinning weet te behalen is dat leuk voor het feestje, maar zo speciaal als 2021 zal het niet voelen. Zeker gezien zijn enorme voorsprong in het kampioenschap en het feit dat België afgelopen weekend wel heel makkelijk verliep.

In in een interview met de Telegraaf zegt Max Verstappen weinig druk te voelen voor de aankomende Grand Prix van Nederland. Na vorig jaar is er volgens hem een last van zijn schouders gevallen.

De druk van vorig jaar was natuurlijk het winnen van een thuiswedstrijd. Die is al in de pocket. Dit jaar voor de tweede keer winnen is meer een soort icing on the cake.

Helemaal achterover leunen is er niet bij. Als Max het een aantal races op rij verpest voor zichzelf kan Leclerc zomaar dichtbij komen en alsnog het kampioenschap claimen. Maar die kans lijkt klein als je terugblikt hoe de afgelopen races zich hebben voltrokken.

Tegenover de krant van wakker Nederland heeft Max Verstappen in elk geval een boodschap voor de Grand Prix van Zandvoort. “Ik doe altijd mijn best”. Dat klinkt als een ijverige werknemer die zijn beste beentje voorzet. Het zou ook raar klinken als hij in een interview zegt er eigenlijk geen zin in te hebben..

Het F1-weekend gaat vanaf morgen van start met de eerste vrije training.