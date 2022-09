Gelekt! BMW XM is een aanslag op je netvlies

BMW gaat weer lekker shockeren met een model, de XM is gelekt en zal geen allemansvriend worden.

Ze maken er een soort sport van bij BMW om het publiek te laten schrikken met de aankondiging van een nieuw model. Dat is niet iets nieuws, het merk doet dat al jaren eigenlijk. Zo kon niet iedereen de 5 Serie E60 en de 6 Serie E63 waarderen. En jullie zijn vast nog niet de nieren van de 7 Serie, X7 of M3 of M4 vergeten.

Tijd heelt alle wonden. Nou ja, alle wonden. De één zal iets altijd lelijk blijven vinden, terwijl een ander een design na een aantal maanden of jaren wel leert waarderen. En dat brengt ons bij de BMW XM, de PHEV is gelekt.

BMW kondigde dit model al aan middels een concept. Nu zag dat er al behoorlijk uitgesproken uit. Het is altijd weer afwachten hoe het productiemodel smoelt. We krijgen nu alvast een idee, want patentplaatjes zijn gelekt en laten de BMW XM in volle glorie zien.

Het laat weinig aan de verbeelding over. Deze auto gaat een absolute joekel op de weg worden. Een aanslag op je netvlies, zo u wil. De voorkant is uitgesproken, met de dunne koplampen van de BMW X7. Van achteren is het niet veel beter met de opgestapelde uitlaatsierstukken.

Ze weten hoe dan ook bij BMW weer het onderwerp van gesprek te zijn. Missie geslaagd wat dat betreft. Nu nog mensen vinden die het waarderen en dit daadwerkelijk gaan kopen.

De nieuwe BMW XM moet een sportieve SUV uit de koker van BMW M worden. Het gaat hier om een plug-in hybride, met een 650 pk sterke aandrijflijn. De lancering van het model is eind dit jaar.