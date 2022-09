EV’s moet je NIET laden in de hitte

EV’s moet je tijdens de hitte niet laden. Heel erg handig. Zeker als je straks geen andere optie hebt.

De overgang naar elektrische mobiliteit gaat natuurlijk niet helemaal zonder slag of stoot. Het is zo’n enorme operatie, dat vereist nogal wat kunde, tact en inzicht. En soms moet je ook accepteren dat er dingen niet goed zullen gaan. In Californië, toch wel een beetje de Amerikaanse bakermat van het elektrisch rijden, gaat het nog niet helemaal van een leien dakje.

In Californië zit men namelijk met een klein probleempje. Het stroomnet kan namelijk de hoeveelheid ladende auto’s niet aan. Het is op dit moment erg warm aan de West Coast en iedereen zet dus de airco aan. Met name tussen 16:00 en 21:00 vragen de autoriteiten om voorzichtig om te springen met het stroom.

EV’s niet laden in de hitte

En het verzoek van de overheid reikt tot ver in je comfortzone. Zo wordt er verzocht de airco niet te koud te zetten. De minimale temperatuur moet 25 graden zijn. Ook vragen ze om het gebruik van grote elektrische aparaten die veel energie verbruiken uit te stellen. En oh ja: of je de elektrische auto dan niet wil opladen.

En dat laatste is toch wel een beetje ironisch. Toevallig heeft de staat van Californië deze week bepaalt dat auto’s met verbrandingsmotor na 2035 niet meer verkocht mogen worden. Dan zul je dus waarschijnlijk elektrisch moeten gaan rijden van de overheid.

Populistisch gebral

Maar ja, diezelfde overheid verzoekt je dan ook om niet te laden op bepaalde tijdstippen. Op die manier wordt het je dus gewoonweg onmogelijk gemaakt.

Eerst bepalen ze welk type auto je moet rijden, vervolgens bepalen ze dat je ‘m niet kan gebruiken. Het is niet dat we ooit autoloze zondagen hadden in de goede oude tijd. Oh. Het is natuurlijk allemaal populistisch gebral. Als ze gewoon eventjes dat stroomnetwerk een flinke upgrade geven, komt het vanzelf goed. Toch?

Via: nieuwsblad.be

Met dank aan Eric voor de tip!