McLaren sloopt oude records met rondje Manhattan [video]

Deze kerel heeft in een Mclaren 720S een rondje Manhattan in New York gedaan, goed voor een nieuw record.

We kennen allemaal New York wel en dan zeker Manhattan. Het is een eiland en staat bekend om de iconische wolkenkrabbers. Het is verbonden met de andere stadsdelen door bruggen en tunnels. Ook het financiële centrum van de wereld zit op dit eiland, dit is natuurlijk Wall Street. En wat is dan leuk om te doen? Precies, een rondje rijden.

Rondje Manhattan goed voor nieuw record

De beste man heeft dit alles opgenomen en op YouTube gezet. Denk niet dat hij als een malle door het centrum scheurt, nee hij doet alles heel ordentelijk. Dit doet hij ’s nachts wanneer het verkeer minimaal is.

Eerder zijn er al verschillende tijden geklokt. Zoals die van AfroDuck met 24 minuten in 2013. Of iemand onder de naam CBC die er 26 minuten over deed. Ook Alex Roy deed een rondje in 2001 en legde het rondje af in 27 minuten. Al deze records zijn nu verbroken.

Records zijn er om verbroken te worden!

Het nieuwe wereldrecord voor de snelste ronde rond Manhattan werd in juni 2020 gevestigd vanaf W 57th Street in noordelijke richting over de West Side Highway en helemaal rond in slechts 21 minuten. De tijd is aanzienlijk scherper, maar dat komt mede doordat er destijds een lockdown was wegens corona.

Ook zijn de eerdere records gevestigd voordat de New York Department of Transportation de timing van de verkeerslichten in oktober 2019 aanpast om de snelheid laag te houden op het 4 mijl lange stuk West Side Highway tussen Downtown en Midtown.

De nieuwe recordhouder heeft het rondje in stijl afgelegd. Hij heeft de beschikking over een McLaren 720S. De supercar uit de stal van de Engelse autoproducent kennen we allemaal wel. Ook in Manhattan is het goed vertoeven in de auto, dat blijkt uit het onderstaande filmpje.