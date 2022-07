Hybride aan de lader op de camping: asociaal?

Moderne tijden hebben moderne problemen. Is het asociaal als je een hybride aan de lader hangt op de camping?

We leven in andere tijden. Tijden waarop je leaseauto wellicht elektrisch is. Dan is het wel zo fijn om te kunnen opladen op je vakantiebestemming. Gelukkig gaan ook campings met hun tijd mee. Oftewel: op de parking gewoon een stekker prikken in je elektrische auto. Lekker makkelijk! Tenminste, als er een plekje is..

De camping zal geen zee aan laadplekken beschikbaar hebben. Vaak blijft het bij één, twee of vier plekken om je EV op te laden. Op de lange termijn is dat overigens weer een uitdaging wanneer er steeds meer elektrische auto’s bijkomen, maar dat geheel daargelaten.

De vraag boven dit artikel komt niet uit de lucht vallen. Hoofdredacteur @michaelras is net terug van vakantie. Onze chef (welkom terug chef!) was met de Mercedes EQB duurtester te gast op een camping. Maar het opladen op de camping viel nog niet mee..

Michael was niet de enige Hollander op de camping. Er was ook iemand met een Volkswagen Passat GTE. Deze landgenoot maakte dankbaar gebruik van de laadmogelijkheid op zijn vakantiebestemming. Dat verliep niet helemaal netjes. De kleine accu van een GTE is in principe tussen 2,5 uur en 4 uur helemaal vol. De eigenaar gebruikte de laadplek echter als parkeerplek en liet de auto er ook urenlang staan. Tot frustratie van andere EV-rijders die daardoor de auto niet konden opladen.

Nu kan je daar vanalles van vinden en dat vond hij (leuk muziekje Michael). Maar de vraag is natuurlijk waarom je met een iets oudere PHEV met een actieradius van slechts tientallen kilometers elektrisch gaat laden. Zou het kunnen zijn omdat je laadpas wel werkt in het buitenland en je tankpas niet..?

In hoeverre is het terecht dat een hybride gebruik maakt van de lader op de camping? De hybride kan immers rijden op benzine, terwijl een EV echt afhankelijk is van de paal. Bovendien kiezen EV-rijders vaak bewust voor een vakantiebestemming met laadmogelijkheid. Als er dan een zuinige Hollander de boel bezet loopt te houden met een PHEV kan dat best frustrerend zijn.

Laat maar weten in de comments. Moeten er andere regels gelden voor hybride voertuigen bij een laadpaal op de camping of hotel? Of is het wel goed zo en komt het aan op de normen en waarden van de eigenaar? Laat het weten in de comments!

Is een PHEV rijder die zich schuldig maakt aan laadpaalkleven een grotere ergernis dan een volledig EV rijder die zich er schuldig aan maakt?