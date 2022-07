Feest! Audi viert 20 jaar RS6

20 jaar plofkraken, de Audi RS6 blaast vandaag kaarsjes uit!

Het antwoord op alle vragen. Dat is de Audi RS6. Snel, fraai, priemiejum, ruimte voor kinderen, de hond. Of om pinautomaten mee te nemen. Het kan allemaal met de snelste gezinswagen uit Ingolstadt. De Audi RS6 bestaat alweer 20 jaar. De Duitse autofabrikant staat nu stil bij het behalen van deze mijlpaal.

Door de jaren heen sleutelde Audi aan het concept. Zo kwam het model er in bijzondere exotische smaken. De gekste is misschien wel de sedan, als C6, met de 5.0-liter V10 met twee turbo’s. De snelste is natuurlijk het huidige model. Met meer dan 600 pk snelt de gezinsauto in minder dan vier seconden naar honderd kilometer per uur.

Om 20 jaar Audi RS6 te vieren organiseerde het merk een leuke rit. In Canada nota bene. Het leverde in elk geval mooie plaatjes én een leuke video op. Het begon allemaal in 2002, met de eerste generatie RS6. Twintig jaar later is de basis nog altijd hetzelfde. Een station, een V8 (weliswaar met turbo’s) en quattro vierwielaandrijving.

Met de huidige generatie Audi RS6 is het ook nog eens zo dat deze voor het eerst in de Verenigde Staten wordt verkocht. Daarmee durfde Audi eindelijk de stap te zetten. Een stap die concurrent Mercedes-AMG al veel eerder durfde te maken met de E-klasse als AMG.

Desalniettemin levert 20 jaar Audi RS6 leuke kiekjes op. Nu wil ik op vakantie naar Canada! Met of zonder RS6.