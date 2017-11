Mercedes A45 AMG (2013) – occasion video & aankoopadvies

De Mercedes A45 AMG moest alle andere hot hatchbacks overtreffen.

Een 2.0 viercilinder Twinscroll Turbo leverde 360 pk en 450 Nm koppel. Vierwielaandrijving was standaard, maar de power gaat pas naar de achterwielen als de voorwielen tractie verliezen. Maximaal 50 procent van het vermogen wordt naar de achterwielen gestuurd. Schakelen gebeurt met een AMG Speedshift DCT 7 versnellingsbak. Fijne gadgets als automatisch tussengas en Race Start waren voorhanden. Ook het onderstel en de remmen werden uiteraard flink onder handen genomen.

De eerste generatie A45 AMG ramt in 4,6 seconden naar de 100, terwijl de topsnelheid op een begrensde 250 kilometer per uur ligt. Optioneel kon je deze overigens laten ophogen tot 270 kilometer per uur. In 2015 kreeg de A45 AMG een update. Nu levert deze 381 pk, 475 Nm koppel en sprint je voortaan in 4,2 seconden naar de 100.

Er staan 25 stuks van de A45 op AutoTrack te koop, prijzen variëren van vanaf €36.000 tot €80.000 euro.

Pluspunten

Überhatch

Soundtrack

Ruimte

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Als de versnellingsbak van een A45 gebouwd voor 2015 traag oppakt, niet lekker wil terugschakelen en/of schokkerig schakelt dan is er waarschijnlijk nog geen upgrade gedaan van de software. Let op, dit komt met name voor in de “M”-stand van de versnellingsbak. De update kan bij de Mercedes dealer aangevraagd worden.

Er is een probleem met de turbo’s geweest voor auto’s van voor februari 2014. Door vervuiling in de olietoevoer naar de turbo kon er te weinig olie in de turbo komen. Hierdoor kon deze harder dan gewenst slijten waardoor speling op de turbo kon ontstaan. Dat kon uiteindelijk desastreuze gevolgen hebben. De meeste auto’s zullen op dit probleem gecontroleerd zijn (en een nieuwe turbo gekregen hebben in geval van problemen).

De Race Start is verslavend leuk, maar als hij veel gebruikt is heeft dat ook gevolgen voor de aandrijflijn als je pech hebt. Als de auto schudt bij het wegrijden heeft je versnellingsbak waarschijnlijk interne schade.

De A45 AMG mag best een klein beetje olie verbruiken tussen de oliebeurten in.

Die oliebeurten moeten overigens elke 20.000 kilometer worden uitgevoerd. Daarbij moet ook de olie van het achterste differentiëel niet vergeten worden. De versnellingsbak wil je elke 50.000 kilometer van fris sap laten voorzien.

Carrosserie en interieur

Met name auto’s van voor de facelift hebben nog wel eens last van piepjes en kraajes in het interieur, zeker als ze een wat heftiger leven hebben gehad.

Het Aerodynamics Package is een zeer gewilde optie. Zonder oogt de A45 AMG erg bescheiden.

Onderstel

Er is een standaard onderstel en een sportonderstel. Het sportonderstel is behoorlijk stug, dus daar moet je van houden.

Bekijk hier het aanbod van de A45 op AutoTrack.