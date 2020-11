Nieuwe Maybach S-klasse is decadenter dan ooit - Autoblog.nl

Na de reguliere S-klasse is het nu tijd voor het échte vlaggenschip van Das Haus: de Maybach S-klasse.

Zo’n anderhalve maand geleden mochten we de nieuwe Mercedes S-klasse verwelkomen. Een belangrijk moment, want het is nog altijd de standaard in zijn klasse. Sterker nog: de S-klasse is een graadmeter voor de autoindustrie als geheel. Na de reguliere S-klasse is het nu tijd voor de andere varianten. Een coupé en een cabrio gaan er waarschijnlijk niet komen helaas. Wél is er weer een überluxe en extra lange variant: de Mercedes-Maybach S-klasse.

Lengte

De Maybach S-klasse gaat verder waar de normale S-klasse ophoudt. Vrij letterlijk, want de wielbasis is nog eens 18 centimeter langer dan de S-klasse Lang. De totale lengte van dit slagschip komt uit op 5,48 meter en de wielbasis bedraagt 3,40 meter. Dat is nog net iets langer dan zijn voorganger. Om het geheel een beetje bestuurbaar te houden heeft de auto optioneel meesturende achterwielen de de draaicirkel met bijna 2 meter verminderen. De normale S-klasse heeft die optie overigens ook al. Fun fact: de S-klasse heeft daardoor een kleinere draaicirkel dan de A-klasse. De korte S-klasse dan.

Exterieur

Uiteraard krijgt de nieuwe Maybach de plattere koplampen en achterlichten die geïntroduceerd werden op de reguliere S. Die zullen we ongetwijfeld ook op andere modellen van Das Haus terug gaan zien. Afgezien van zijn lengte is de Maybach onder meer te herkennen aan de grille met verticale spijlen en het alomtegenwoordige chrome. Ook zijn er exclusieve velgen in de maten 19, 20 en 21 inch. Er is onder meer de keuze uit veelspaaksvelgen en de welbekende putdeksels.

Kleuren

Qua kleuren spoort Mercedes klanten aan om de auto niet al te ingetogen uit te voeren. Je kunt bijvoorbeeld gaan voor een two-tone kleurenschema, inclusief coachline, dat tot een week kan duren om aan te brengen. Als je lef hebt kun je zelfs een knalrood exemplaar bestellen.

Interieur

Bij een Maybach S-klasse is het interieur minstens zo belangrijk als het exterieur. Zoals we al wisten heeft het interieur van de S-klasse een grondige make-over gekregen. Het meest in het oog springende element het Tesla-achtige 12,8 inch scherm dat verbonden is met de middenconsole. Daarmee kan je chauffeur het nieuwe MBUX-systeem bedienen dat nu ook zijn opwachting maakt in de Maybach S-klasse. Het nieuwe dashboard voelt door de aangepaste lay-out iets minder weelderig aan dan dat van de vorige Maybach S-klasse, maar dat is toch het domein van de chauffeur, dus wat maakt het uit?

De klanten kruipen zelf natuurlijk achterin. De zetels die je daar vindt zijn in alle mogelijke standen te zetten. Een tandartsstoel is er niets bij. Nieuw zijn een massagefunctie in de kuitsteun – wie wil dat nou niet – en nek- en schouderverwarming.

Prijs

Met welke motoren de Maybach S-klasse geleverd laat Mercedes nog niet weten. Qua prijs moeten we ook nog even in het duister tasten. De vorige S 650 Maybach bleef nog net onder de drie ton, maar daar zal zijn opvolger wel overheen gaan. Desondanks is dat nog altijd een stuk voordeliger dan een Rolls-Royce. De nieuwe Maybach S-klasse staat vanaf de zomer van 2021 bij de Mercedes-dealers te schitteren.