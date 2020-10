Mercedes-AMG G63 doet koprol op strand (video) - Autoblog.nl

De stroomlijning van een zeecontainer heeft nadelen: één daarvan werd vandaag pijnlijk duidelijk toen een Mercedes-AMG G63 over de kop sloeg op een strand in Nederland.

We schreven net al over een BMW X4 M-bestuurder die zijn eigen kracht – en die van de auto – overschatte. Het is geen goede dag voor Duitse dikbakken met een sportlabel. Eveneens in ons eigen landje, eveneens rond de randstad en eveneens een gruwelijk dikke SUV. Dit keer van Mercedes-AMG, namelijk de welbekende G63.

Koprol

Zo gruwelijk dik als de G63 is, zo gruwelijk ging het mis vandaag. Op een strand nabij Kijkduin sloeg de G63 over de kop. Daarbij raakte de auto flink beschadigd.

Zoals je kunt zien rijdt de auto op redelijk hoge snelheid. De auto lijkt in een slip te raken waardoor de achterkant uitbreekt. Door de bepaald niet gestroomlijnde vorm van de G63 wordt het gevecht tussen auto en weerstand van het zand snel verloren. We zien de G63 minstens drie keer over de kop slaan.

Bestuurder

Er is weinig bekend over het hoe en wat van de G63. Wel werd duidelijk dat de bestuurder ongedeerd is. Via verschillende sociale kanalen zien we de Mercedes-AMG G63 voor en na de koprol en de berichtgeving daarvan. De Autoblog-redactie heeft de puzzelstukjes een beetje aan elkaar gelegd en kwam uit op een promofilmpje met kitesurfen. De berichten komen van Stig Hoefnagel en Rover Dullaart, die betrokken waren bij het opnemen met de G63 en dus het incident. Wie de auto bestuurde op het moment van de crash, is niet bekend.

Het ging om een geleende Mercedes-AMG G63 en de schade na de koprol is flink. Het bergen van de auto lukte zo te zien, ondanks de uitdaging van het natte zand. Gezien de schepen op de achtergrond zal het niet de eerste zeecontainer zijn die de bergers van deze locatie hebben moeten slepen.