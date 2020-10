Pijnlijk: crash met BMW X4 M Competition in Utrecht - Autoblog.nl

De politie moest helpen bij een BMW X4 M die bij een crash met een lantaarnpaal beschadigd raakte in Utrecht. Ze koppelen er een wijze les aan vast.

Hoe lang rijd jij al schadevrij? Het kan best gebeuren dat je eens een keer een lullig ongelukje hebt gehad. Of iets wat helemaal niet jouw schuld was. Dat is vervelend, maar ook dat is nou eenmaal waarom het een ongeluk heet.

Crash

En dan is er nog de categorie waarin een ongeluk zo goed als onvermijdelijk is. Tenminste, zo wordt de situatie beschreven bij een gevalletje ‘oeps’ in Utrecht. De politie moest iemand helpen die met zijn BMW X4 M tegen een lantaarnpaal gecrasht was. In principe is deze loodzware BMW SUV met vierwielaandrijving wel berekend op lekker hard rijden, maar 510 pk is in elke auto listig.

Want deze X4 M Competition is goed stuk. De politie koppelt er dan ook een levensles(je) aan: doe kalm.

Een auto met 510 pk is voor veel mensen onbestuurbaar. Door teveel gas te geven kan het gebeuren dat niet alleen de omwonenden last hebben van een racende auto, maar ook loop je het risico dat het niet goed afloopt op de #oudenoord. Politie Utrecht Noord op Instagram.

De oorzaak van de crash met de BMW X4 M Competition is dan ook het niet in toom kunnen houden van de door xDrive gestuurde paardjes. Te hoge snelheid, min of meer. Ook is dit rijgedrag storend voor omwonenden. Driedubbel pech en overtreding voor de bestuurder van de X4 M met een Duits kenteken.

Straf

De consequenties? De bestuurder van de bij de crash betrokken BMW X4 M is zijn rijbewijs kwijt, vanwege veroorzaakt gevaar of hinder. De officier van justitie zal de zaak bekijken en beslissen of dit roekeloze foutje bestraft moet worden met het niet teruggeven van het pasje. De crash was dusdanig hard dat de beide gordijnairbags aan de rechterzijde afgingen. Die zijde is dan ook compleet ingedeukt. (via Politie Utrecht Noord op Instagram).

Lezer @syncro51 kwam het tafereel live tegen en plaatste zijn bevindingen op Autojunk.

Met dank aan @e36thuglife voor de tip!