Mercedes-Benz S680 Guard is de ultieme Benz

Een echt goede alleenheerser kiest de Mercedes-Benz S680 Guard als persoonlijk vervoer.

Er gebeurt een hele hoop in de autowereld. Gek genoeg is er maar een klein beursje om aan te geven dat de Duitse merken een nieuwe weg zijn ingeslagen. Dat is zeer prijzenswaardig, ondanks dat er natuurlijk altijd activisten zijn die het nog niet snel genoeg vinden gaan.

Bij de Mercedes-Benz S680 Guard hebben sommige een Greta-esque “How-dare-you!”-momentje. Mercedes maakt op dit moment furore met diverse primeurs als de EQB, EQE, EQS AMG en de EQG. We wachten op het moment dat de ‘EQ’-modellen de gewone Mercedessen zullen worden en dat de Benzen met plofmotor een Dr. Evil-badge op de achterkant krijgen.

Mercedes-Benz S680 Guard

In het geval van de Mercedes-Benz S680 Guard zal dat niet onterecht zijn. Het is de ultieme Benz. Het is eigenlijk de beste auto die de Duitsers kunnen bouwen. Als het gaat om luxe, prestaties en de mate waarin je vuurgevechten kunt trotseren, is de auto ongekend. Inderdaad, dat ‘Guard’ slaat op het feit dat de auto gepantserd is tot niveau VR10.

Wat dat betreft is het wel opmerkelijk dat Mercedes zoveel ruchtbaarheid geeft aan de Mercedes-Benz S680 Guard. Deze versie van de uber-auto is namelijk voorzien van een 6.0 liter grote Biturbo V12. Deze is niet ontwikkeld om zo zuinig mogelijk te zijn, maar juist om zo soepel mogelijk te draaien. Met 612 pk en 830 Nm is er ook voldoende kracht voorhanden, zij het niet zoveel als bij voorgaande S-Klasses met deze motor.

Luxe

Ook bijzonder is de 4Matic vierwielaandrijving. Voorheen hadden de twaalfcilinders altijd achterwielaandrijving. Net als de gewone versie heeft ook de Mercedes-Benz S680 Guard alle mogelijke luxe aan boord. En met deze wielen valt de auto nog niets eens zoveel op ook. Dat is ook wel lekker.

Het is begrijpelijk doch jammer dat Mercedes zo stil is over deze geweldige auto. Het is een van de laatste der mohikanen. En nog een auto waarin je serieus genomen wordt. Een goede dictator zou natuurlijk niet in zoiets komisch als een EQS gezien willen worden. Twijfelen aan het milieu is hetzelfde als twijfelen aan je eigen sterfelijkheid. Enfin, voor de betere Lord of War is er dus deze Mercedes-Benz S680 Guard!